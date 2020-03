Fiat Chrysler introduceert elektrische 'New Fiat 500'

Fiat Chrysler heeft een volledig elektrische Fiat 500 aangekondigd. De New Fiat 500, zoals de auto heet, heeft een accupakket met een capaciteit van 42kWh, waarmee het voertuig een wltp-bereik van 320 kilometer biedt.

De elektrische auto van de derde Fiat 500-generatie heeft een elektromotor met een vermogen van 87kW en kan daarmee in 9 seconden van 0 naar 100km/h accelereren. De auto ondersteunt snelladen tot 85kW, waarmee in 5 minuten voldoende te laden zou zijn voor een bereik van 50 kilometer. In 35 minuten kan de lader tot tachtig procent van de accucapaciteit opladen.

De introductieversie van de auto, een gelimiteerde La Prima-versie, wordt bovendien geleverd met een Easy Wallbox, die thuis op een stopcontact kan worden aangesloten en dan een laadvermogen van 2,3kW biedt. In de toekomst is een upgrade naar 7,4kW mogelijk en dan zou de auto in zes uur volgeladen kunnen worden.

De New 500 biedt drie rijmodi: Normal, Range en Sherpa. Sherpa is de energiezuinige stand en hierbij is de snelheid begrensd op 80km/h. Bij Normal is de maximale snelheid 150km/h en Range is geoptimaliseerd voor afremmen met het gaspedaal.

Fiat bouwt zijn UConnect 5-infotainmentsysteem met een 10,25"-touchscreen en ondersteuning voor Apple CarPlay in. Dat systeem is voorbereid op ondersteuning voor Android Auto en kan gecombineerd worden met een Telematic Box Module. Met die combinatie kunnen gebruikers met hun smartphone het laadniveau zien en onder andere deurvergendeling, verlichting en airconditioning regelen. Bovendien is er een wifihotspot waarmee ook spraakbediening via Amazon Alexa tot de mogelijkheden behoort.

De elektrische 500 kan autonoom rijden op niveau 2, waarbij bijvoorbeeld sturen, remmen en gas geven in bepaalde situaties automatisch worden geregeld. De auto bevat hiervoor een naar voren gerichte camera en cruisecontrol die reageert op het gedrag van andere weggebruikers. Er zijn ultrasone sensoren om de dode hoeken te bewaken en 360°-sensoren om aanraking met obstakels te voorkomen.

De prijs van de New 500 ‘la Prima’ Cabrio, bedraagt 38.900 euro.