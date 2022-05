Amazon brengt Alexa naar nieuwe en 200.000 bestaande Jaguar Land Rover-auto's

Amazon heeft een overeenkomst gesloten met Jaguar Land Rover en zal zijn digitale assistent Alexa introduceren op 200.000 bestaande auto's en alle nieuwe modellen van de twee merken. Ook modellen die al in handen van klanten zijn, kunnen de update krijgen.

Volgens Bloomberg zullen alle nieuwe Jaguars, Land Rovers en Range Rovers toegang krijgen tot Amazon Alexa. Daarnaast kunnen alle modellen met het Pivi Pro-infotainmentsysteem, wat er zo'n 200.000 wereldwijd zijn, Alexa ook aan boord krijgen middels een over the air-update. Wel is er een betaald abonnement vereist voor het gebruik van Alexa en zullen sommige wagens toch naar de dealer moeten voor de nodige updates. Uiteraard is een Amazon-account ook vereist.

De stemassistent zal het mogelijk maken om commando's op te geven omtrent navigatie, mediabediening, telefoongesprekken en de bediening van andere slimme apparaten. Ook zijn functies inbegrepen die niet te maken hebben met het rijden zelf, zoals het weer controleren, de agenda inzien en boodschappenlijsten opstellen.

Amazon is al langer bezig om Alexa op meer apparaten te krijgen. Amazon werkt hiervoor ook samen met Opel-moederbedrijf Stellantis, Fiat Chrysler, Lamborghini en Rivian. Op dit gebied concurreert Amazon met Google en Apple: in Android Auto zit de assistent van Google geïntegreerd en ook Apple CarPlay maakt het mogelijk om te werken met assistent Siri.