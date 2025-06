Rivian verspreidde per ongeluk ota-update die infotainmentsysteem EV's brickte

Amerikaanse EV-maker Rivian heeft per ongeluk een software-update met de verkeerde beveiligingscertificaten verspreid. De update zorgde ervoor dat het infotainmentsysteem stopte met werken. Getroffen Rivian-auto's moeten 'mogelijk' naar de garage voor een reparatie.

Rivian bevestigt de problemen op sociale media. "We hebben een fout gemaakt met de 2023.42-ota-update", schrijft Wassym Bensaid, vice president of software engineering bij Rivian. Het bedrijf verspreidde per ongeluk een build met de verkeerde beveiligingscertificaten. Het installeren van de update loopt daarom vast, waardoor het infotainmentscherm en het hoofdscherm van het instrumentenpaneel stoppen met werken, schrijft Ars Technica.

De update had volgens Rivian invloed op 'een aantal' R1T- en R1S-voertuigen. In de meeste gevallen blijft de rest van de auto, los van het infotainmentsysteem, wel functioneel, schrijft Rivian. Ook de Rivian-app blijft werken. Een reset of slaapcyclus lost de problemen niet op.

De autofabrikant zegt dat de update is teruggetrokken. De update wordt later uitgebracht met de juiste certificaten. De klantenservice heeft via e-mail en sms contact opgenomen met getroffen klanten en gaat dan 'de oplossingsmogelijkheden' bekijken. 'In sommige gevallen' kan een fysieke reparatie nodig zijn, schrijft Bensaid.