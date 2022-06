FD: ministerie praat met Rivian over mogelijke fabriek in Nederland

Het Nederlandse ministerie van Economische Zaken en Klimaat houdt gesprekken met autofabrikant Rivian voor de bouw van een mogelijke fabriek in Nederland. Dat bevestigt het ministerie tegenover het Financieele Dagblad.

Een woordvoerder vertelt aan het FD dat het ministerie 'graag ziet' dat de autofabrikant naar Nederland komt. "Het kabinet zet zich daarvoor in, net als voor het aantrekken van andere buitenlandse investeringen in ons land", aldus de woordvoerder. Met de fabriek zou volgens de krant meer dan een miljard pond gemoeid zijn.

Er is verder nog niets bekend over de eventuele productiefaciliteit. Het ministerie gaat niet concreet in op details daarover, vanwege de vertrouwelijkheid. Het is bijvoorbeeld nog niet duidelijk waar deze moet komen te staan. Rivian zelf reageert ook niet tegenover het FD.

Het Financieele Dagblad kwam er eerder deze week achter dat Rivian al minstens een jaar actief is in Nederland. Het bedrijf heeft twee Amsterdamse dochterondernemingen, Rivian Europe en Rivian Netherlands, waar 'minstens' twintig mensen werken.

Rivian heeft eerder al bevestigd het vanaf 2022 elektrische auto's wil verkopen in Europa. Daarom zou het een nieuwe fabriek willen bouwen in de regio. Bloomberg meldde eerder dit jaar dat ook Duitsland en Hongarije overwogen zouden worden als locatie, naast het Verenigd Koninkrijk. De Britse premier Boris Johnson zou zich 'persoonlijk' met die gesprekken bemoeien, schreef het FD eerder deze week.

Rivian is in 2009 opgezet in de VS en richt zich op het produceren van elektrische voertuigen. Het bedrijf werkt momenteel aan een pick-uptruck en een suv. In 2019 hebben Amazon en Ford in Rivian geïnvesteerd. Ford wil het platform van de fabrikant gebruiken voor zijn eigen voertuigen en Amazon heeft een bestelling voor 100.000 Rivian-bestelbusjes geplaatst.