AMD Radeon RX 6900 XT LC met aio-waterkoeler verschijnt los bij Duitse webwinkel

De AMD Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled is in de losse verkoop gegaan bij een grote Duitse webwinkel. De videokaart werd in juni uitgebracht, maar toen meldde AMD dat deze alleen beschikbaar zou komen voor oem's.

Een PowerColor-exemplaar van de AMD Radeon RX 6900 XT Liquid Cooled verscheen recent bij de grote Duitse retailer Mindfactory, merkte VideoCardz op. Op het moment van schrijven heeft de webwinkel 'meer dan vijf stuks' van deze videokaart op voorraad voor in de losse verkoop, tegen een prijs van 1749 euro. Officieel is de RX 6900 XT-videokaart met geïntegreerde 120mm-aio-waterkoeler alleen beschikbaar voor oem's, voor gebruik in voorgebouwde desktops. AMD heeft niet openlijk laten weten of en wanneer hier verandering in zou komen. Tweakers heeft hierover vragen uitstaan bij AMD.

AMD introduceerde de watergekoelde videokaart in juni. De Radeon RX 6900 XT LC is grotendeels gelijk aan de reguliere, luchtgekoelde RX 6900 XT. Zo is het aantal compute units hetzelfde. De watergekoelde variant heeft wel hogere kloksnelheden, en daardoor ook een hogere total board power van 330W, ten opzichte van 300W bij de reguliere variant. De LC-versie beschikt eveneens over 16GB GDDR6-geheugen, maar biedt een hogere geheugensnelheid dan de luchtgekoelde versie.