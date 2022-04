AMD Radeon RX 6900 XT

Op dinsdag brengt AMD zijn nieuwste vlaggenschip in de Radeon-familie videokaarten uit: de Radeon RX 6900 XT. Van AMD's RDNA 2-architectuur hebben we al de RX 6800 en RX 6800 XT besproken. In deze review nemen we de Radeon RX 6900 XT uitgebreid met je door.

'Halo-product' spreekt tot de verbeelding

Net als Nvidia voorziet AMD zijn topmodel in gpu-land van een prijs waarmee de meeste gamers hem vermoedelijk onmiddellijk links laten liggen. Hoewel, de adviesprijs van de Radeon RX 6900 XT is met 999,99 euro - ja, zo specifiek werd die gecommuniceerd - nog altijd flink lager dan de 1549 euro die de RTX 3090 van Nvidia moet kosten. Waar de groene fabrikant met zijn vlaggenschip in aanloop naar de introductie ervan in een soort identiteitscrisis belandde, is AMD met de RX 6900 XT heel duidelijk; deze kaart is puur voor gaming. Dat is waar de RDNA 2-architectuur zich het beste voor leent, al kán de kaart uiteraard wel gebruikt worden voor productiviteit en content creation.

Voor de gemiddelde pc-gamer zullen de prijzige topmodellen dus buiten bereik zijn, maar in de marketing en het imago van de fabrikanten spelen deze vlaggenschepen wel degelijk een belangrijke rol. Het laat zien waartoe de bedrijven in staat zijn, het uiterste wat mogelijk is als alle registers worden opengetrokken. Deze titanenstrijd spreekt tot de verbeelding, al was er in de afgelopen generaties niet echt sprake van een heftig gevecht tussen de snelste videokaarten van AMD en die van Nvidia. De Radeon-topmodellen moesten het keer op keer afleggen tegen de GeForces. Soms werd het hoogste gpu-segment zelfs geheel ontweken, maar daarover later meer.

Is Navi 21 snel genoeg?

AMD claimt in zijn presentatie van de RDNA 2-reeks videokaarten direct te kunnen concurreren met de RTX 3090. Zo'n directe en concrete claim tegenover een topmodel van de concurrent hebben we lang niet gehoord. In onze review van de RX 6800 en RX 6800 XT zagen we al dat de RDNA 2-architectuur in combinatie met Infinity Cache een flinke stap vooruit is en erg goede prestaties neerzet. Maar is dezelfde Navi 21-gpu volledig ingeschakeld ook genoeg om de uit de kluiten gewassen RTX 3090 bij te benen of zelfs uit te schakelen?