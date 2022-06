Gerucht: AMD Radeon Pro W6800-videokaart voor workstations krijgt 32GB GDDR6

De vooralsnog onaangekondigde AMD Radeon Pro W6800-videokaart krijgt mogelijk 32GB aan GDDR6-geheugen. Dat blijkt uit een vermelding in de database van UserBenchmark. De workstation-gpu krijgt daarnaast naar verwachting een Navi 21-gpu.

De UserBenchmark-vermelding werd opgemerkt door Tom's Hardware. Op die benchmarkwebsite wordt onder andere vermeld dat de videokaart 32GB aan GDDR6-geheugen zou krijgen. Het is niet duidelijk over hoeveel Infinity Cache de gpu beschikt. Naar verwachting krijgt de videokaart verder een Navi 21 XL-gpu, schrijft ook VideoCardz. Er zijn nog geen concrete details bekend over de gebruikte chip.

Volgens UserBenchmark presteert de gpu beter dan de Radeon RX 6800, maar gemiddeld minder goed dan de hoger gepositioneerde RX 6800 XT. Deze resultaten zijn echter nog onbevestigd en dienen dan ook met een korrel zout genomen te worden.

Recentelijk verschenen er al afbeeldingen van een vermeende Radeon Pro-videokaart met Navi 21-gpu op het Chinese forum Chiphell. Die videokaart toont grote gelijkenissen met huidige Radeon Pro-videokaarten van AMD. De videokaart lijkt een blauwe blower-koeler krijgen. Deze videokaart zou echter 16GB geheugen hebben, schreef VideoCardz in april. Het is dan ook onduidelijk of dit dezelfde gpu is.

Het is nog onbekend of en wanneer AMD zijn nieuwe RDNA 2-videokaarten voor workstations aankondigt. Eerder werd al wel ondersteuning voor gpu's met deze architectuur toegevoegd aan macOS, waarbij het gerucht rondging dat Apple binnenkort een nieuwe Mac-computer met Radeon Pro 6000-gpu zou uitbrengen. AMD-ceo Lisa Su houdt op 1 juni een keynote tijdens Computex in Taiwan. Mogelijk toont het bedrijf op die datum nieuwe workstationvideokaarten, hoewel dit nog niet is bevestigd.