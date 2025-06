UserBenchmark gaat 12 euro per jaar vragen voor captchavrije toegang

Benchmarkdatabase UserBenchmark introduceert een betaald abonnement. De dienst is nog wel in beperkte vorm gratis te gebruiken, maar wie de dienst zonder tijdrovende captcha wil gebruiken, moet 12,10 euro per jaar betalen.

Gebruikers die een nieuw account aanmaken op UserBenchmark worden direct naar een nieuw Pro-menu in hun account geleid. Daar staat dat een UserBenchmark Pro-abonnement 12,10 euro per jaar kost. Voor dat bedrag krijgen gebruikers 'toegang met prioriteit zonder captcha', kunnen ze individuele componenten blijven benchmarken, stresstests draaien op gpu's en cpu's en krijgen ze toegang tot gamemodi. "Jouw abonnement ondersteunt onafhankelijke benchmarking", schrijft de website.

Tom's Hardware merkt op dat de software nog steeds gratis bruikbaar is, maar dat daar beperkingen aan zitten. Zo kan slechts een beperkt aantal gebruikers de software tegelijkertijd gratis gebruiken. Die gebruikers moeten bovendien een tijdrovende captcha oplossen, die bestaat uit een minigame.

UserBenchmark biedt software aan om de snelheid van hardware te meten. De tool kreeg vaak veel kritiek van gebruikers, onder andere vanwege zijn vermeende voorkeur voor Intel-hardware. Toch verschenen er via UserBenchmark soms nieuwe benchmarks van onaangekondigde nieuwe processors of videokaarten in de database.