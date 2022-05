AMD Ryzen 7 Pro 5850U- en Ryzen 5 Pro 5650U-laptopprocessors verschijnen online

AMD komt vermoedelijk binnenkort met Pro-varianten van zijn Ryzen 5000-laptopprocessors. Er zijn inmiddels een Ryzen 7 Pro 5850U en Ryzen 5 Pro 5650U opgedoken. De cpu's zijn verschenen op de website van HP en in de UserBenchmark-database.

Uit een UserBenchmark-listing, die werd opgemerkt door Twitter-gebruiker Tum_Apisak, blijkt dat de Ryzen 7 Pro 5850U-laptopprocessor vermoedelijk gebaseerd is op de huidige Ryzen 7 5800U. De komende Pro-variant beschikt over acht cores en zestien threads. De chip heeft volgens UserBenchmark een kloksnelheid van 1,90GHz hebben, wat gelijk is aan de baseclock van de Ryzen 7 5800U. De benchmarkdatabase maakt geen melding van de turbofrequentie, maar stelt dat de chip gemiddeld op een snelheid van 3,65GHz draaide.

De geteste chip zat in een onaangekondigde HP EliteBook 845 G8-laptop. De website van deze fabrikant noemde de 5850U-cpu ook, inclusief meer uitgebreide specificaties. De webpagina in kwestie is inmiddels offline gehaald, maar werd eerder opgemerkt door VideoCardz. Uit de listing blijkt dat de Ryzen 7 Pro 5850U een boost clock van 4,40GHz heeft. De chip zou daarnaast 20MB aan L3-cache meekrijgen. Hiermee zijn de specificaties nagenoeg identiek aan de reguliere Ryzen 7 5800U.

HP meldde ook de komst van een onaangekondigd Ryzen 5 5650U, die vermoedelijk ook beschikt over AMD's Pro-functies. De 5650U is een hexacore-cpu met een turbofrequentie van 4,20GHz en 19MB L3-cache. Ook dit is gelijk aan de reguliere Ryzen 5 5600U. Vermoedelijk is de cpu dan ook gebaseerd op de Zen 3-architectuur en krijgt de cpu ondersteuning voor smt . HP noemt geen specificaties van de geïntegreerde Vega-gpu's in de komende laptopchips, maar het is aannemelijk dat deze ook identiek zijn aan respectievelijk de Ryzen 7 5800U en Ryzen 5 5600U.

AMD brengt al langer Pro-varianten van zijn Ryzen-laptopprocessors uit. Deze modellen beschikken doorgaans over vergelijkbare specificaties ten opzichte van hun reguliere tegenhangers, maar voegen onder andere ondersteuning voor extra beveiligingsfuncties toe. Zo biedt AMD een Memory Guard-functie, die het systeemgeheugen versleutelt. AMD Pro-cpu's bieden ook ondersteuning voor Microsoft Endpoint Manager voor cloudmanagement en laat systeembeheerders gemakkelijker updates doorvoeren naar de laptops van medewerkers. De chips zijn voornamelijk gericht op de zakelijke markt. Intel biedt soortgelijke cpu's in zijn vPro-line-up.