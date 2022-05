GGD schakelt ook printfunctie van ict-systeem uit in strijd tegen datadiefstal

De GGD heeft de zogenaamde printfunctie in zijn ict-systeem HPZone alsnog uitgeschakeld. Een andere manier om persoonsgegevens te exporteren had de GGD al uitgeschakeld, maar deze manier was nog beschikbaar.

Naar aanleiding van onderzoek van RTL-techjournalist Daniël Verlaan kwam aan het licht dat de GGD, die zeer veel nieuwe werknemers heeft om bron- en contactonderzoek te verrichten, geen blokkades opwierp als het ging om persoonsgegevens exporteren. Deze gegevens werden op het internet te koop aangeboden en kunnen gebruikt worden bij identiteitsfraude. Sinds afgelopen zomer werd hier intern al voor gewaarschuwd.

Toen de zaak ongeveer een week geleden in de openbaarheid kwam, sloot de GGD de exportfunctie snel af, maar op vrijdag bleek dat de printfunctie nog steeds werkte. Daarmee kunnen gegevens alsnog gemakkelijk opgeslagen worden in de vorm van een pdf. Op zaterdagavond meldde Nieuwsuur dat die functie inmiddels ook is afgesloten.

Op de site van de GGD meldt de organisatie overigens dat het werkt aan het aanpassen van 'alle overige exportmogelijkheden', dus wellicht bestaan er nu nog steeds mogelijkheden voor GGD-medewerkers om persoonsgegevens te exporteren en te verhandelen.