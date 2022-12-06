Datadiefstal bij Delta Mobiel en Caiway treft vermoedelijk tienduizenden klanten

Er zijn mogelijk gegevens van tienduizenden klanten gestolen bij Delta Mobiel en Caiway. De klantgegevens zijn uit de bestelomgeving ontvreemd, melden de providers. Wie achter de diefstal zit en hoe de gegevens precies zijn gestolen, is niet bekend.

Delta Mobiel en Caiway melden dat ze de datadiefstal op maandag hebben geconstateerd. De namen, adressen, e-mailadressen, geboortedata, telefoonnummers en bankrekeningnummers van klanten zijn daarbij buitgemaakt. De getroffen klanten worden persoonlijk geïnformeerd. De informatie kwam uit de bestelomgeving, maar het bedrijf zegt dat daarbij geen creditcardgegevens of klantnummers zijn buitgemaakt.

De providers vragen hun klanten om extra alert te zijn op 'mogelijke e-mail- en telefoonfraude'. Een combinatie van verschillende persoonsgegevens kan namelijk worden gebruikt voor identiteitsfraude en phishing, zeggen de providers. Verder is het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, wat verplicht is bij de meeste datalekken, en hebben Delta Mobiel en Caiway aangifte gedaan bij de politie. De bestelpagina's van de providers zijn tijdelijk offline.