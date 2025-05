Virtuele provider Ben waarschuwt klanten voor phishing na datalek - update

De virtuele provider Ben, eigendom van T-Mobile, waarschuwt klanten voor phishing via onder meer e-mail en WhatsApp na een datalek bij de provider. Data van klanten die tussen 9 januari 2015 en 1 januari 2019 gebruikmaakten van Vriendenvoordeel lijken te zijn gelekt.

Ben zegt in een mailing die Tweakers van diverse klanten kreeg, dat het bedrijf het datalek heeft gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Hoewel de mailing stelt dat het alleen om e-mailadressen gaat, lijkt de waarschuwing voor phishing via WhatsApp erop te wijzen dat het ook gaat om telefoonnummers. Ook zijn er mogelijk IBAN-nummers op straat beland. "Het kan zijn dat onbevoegden deze gegevens hebben ingezien", aldus de virtuele provider.

Het is onbekend wat de oorzaak van het datalek is en hoe de virtuele provider, eigendom van T-Mobile, erachter kwam. Vriendenvoordeel is het systeem voor korting als een klant een andere klant aanbrengt: vervolgens delen zij een korting.

Ben waarschuwt voor phishing, omdat criminelen vaak privégegevens gebruiken om gepersonaliseerde phishinguitingen te kunnen maken, om zo meer mensen te verleiden op hun links te klikken. Het melden van het lek bij de AP is verplicht.

Update, 20 januari: Een woordvoerder van T-Mobile meldt het volgende: "Bij een voormalige leverancier van Ben die het Vriendenvoordeel-programma beheerde, zijn gegevens gelekt van Ben-klanten. Het gaat daarbij om het e-mailadres en het IBAN-nummer, verstrekt in het jaar 2019. Direct nadat het lek aan het licht kwam, zijn de gegevens verwijderd, zodat een vergelijkbare situatie zich niet meer kan voordoen. Alle Ben-klanten van wie de gegevens zijn gelekt zijn per mail geïnformeerd."