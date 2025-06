Nederlandse provider Ben kondigt 5G-ondersteuning aan voor 1 euro per maand

Ben-klanten kunnen sinds deze week 5G gebruiken voor 1 euro per maand extra. Dit netwerk biedt dezelfde snelheden aan als het onlangs geüpgradede 4G Extra Snel-abonnement en vervangt dit abonnement grotendeels. Ben gebruikt het netwerk van T-Mobile.

De 5G-ondersteuning is per direct te bestellen bij een nieuw of gewijzigd abonnement, zegt de provider. Bestaande klanten kunnen de 5G-ondersteuning selecteren in de Ik Ben-omgeving. Bij het 5G-abonnement is de maximale downloadsnelheid 300Mbit/s en de maximale upload is 75Mbit/s, net als de onlangs verhoogde 4G Extra Snel-snelheden. Bij het 4G-abonnement is dit respectievelijk 200Mbit/s en 50Mbit/s. Dat 4G-abonnement blijft beschikbaar bij de provider, met de langzamere snelheden.

Klanten met het 4G Extra Snel-abonnement worden automatisch omgezet naar het nieuwe 5G-abonnement. Klanten die geen 5G op hun telefoon kunnen ontvangen, behouden de verhoogde snelheden van het 4G Extra Snel-abonnement.