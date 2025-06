T-Mobile schakelt op 1 juni 2G-netwerk definitief uit voor resterende apparaten

T-Mobile sluit op 1 juni aanstaande het overgebleven 2G-netwerk definitief af. Hoewel bellen via 2G bij de provider al langer niet meer beschikbaar is, gebruiken veel iot-apparaten nog wel de verbindingstechnologie. Hiervoor is volgens de provider nieuwe hardware nodig.

Mobiele telefoons hebben al sinds juni 2021 geen toegang meer tot het 2G-netwerk van T-Mobile, maar tot dusver worden andere apparaten nog wel ondersteund. Voor deze apparaten, waaronder machine-to-machine- en iot-apparaten, raadt T-Mobile aan om in de instellingen te kijken of connectiviteit via bijvoorbeeld 3G ook ondersteund wordt. Zo niet, dan stelt de provider dat er nieuwe hardware of een nieuwe simkaart nodig is.

Slimme meters gebruiken veelal nog een 2G-verbinding om gegevens van een aangesloten stroomnetwerk met de netbeheerder te delen. Enexis laat bijvoorbeeld aan Tweakers weten dat er nog '1,1 miljoen iets oudere slimme meters' in Nederland via 2G communiceren. De netbeheerder is daarentegen niet aangesloten bij T-Mobile en kan naar eigen schatting tot 2030 gebruikmaken van een ander 2G-netwerk. Nieuwere meters van de netbeheerder maken gebruik van het 4G-netwerk. Ook netbeheerder Liander heeft eigen overeenkomsten met providers om de komende tijd van een 2G-netwerk gebruik te mogen maken. Dit betreft grofweg een miljoen slimme meters, die de komende jaren langzaam aan vervangen moeten worden.

Naast T-Mobile bieden Ben en Tele2 vanaf de vermelde datum ook geen 2G-verbinding meer, aangezien de providers gebruikmaken van T-Mobiles netwerk. Overigens blijft het 2G-netwerk van KPN nog tot en met eind 2025 dienstdoen. Het vergelijkbare cellulaire netwerk van Vodafone blijft 'sowieso tot eind 2024 beschikbaar'.

Update, woensdag: Er is een statement van Liander toegevoegd voor extra context.