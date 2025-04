KPN gaat 2G-simkaarten van klanten vervangen omdat het 2G-netwerk stopt

KPN gaat de komende maanden oudere simkaarten van klanten vervangen door nieuwe. Het gaat om simkaarten die niet geschikt zijn voor 4G- of 5G-netwerken. De provider wil het 2G-netwerk eind volgend jaar definitief uitschakelen.

De provider zegt de verouderde simkaarten van april tot en met juni gefaseerd uit te zetten. De simkaarten moeten voor 1 juli vervangen zijn, omdat het bedrijf dan 'een aantal netwerkinstellingen' gaat aanpassen. Daardoor werken de 2G-simkaarten vanaf dat moment niet meer. KPN gaat klanten per brief, e-mail, sms of telefonisch inlichten over het uitschakelen van de 2G-simkaarten. De provider heeft ook een webpagina waarmee klanten kunnen controleren of hun simkaart 4G- of 5G-netwerken ondersteunt.

KPN wil op 1 december 2025 stoppen met het 2G-netwerk, zodat de 2G-frequenties ingezet kunnen worden voor 4G en 5G. Odido stopte vorig jaar al met 2G; Vodafone heeft nog geen einddatum bekendgemaakt. Deze provider zegt alleen dat het 2G-netwerk 'sowieso tot eind 2024 beschikbaar blijft'.