Altijd 112 kunnen bellen via 4G komt onder Nederlandse druk in standaard

Er komt een standaard voor telefoons om altijd 112 te kunnen bellen via 4G. Nu werkt het bellen van noodnummers via 4G lang niet altijd en onder Nederlandse druk werkt de wereldwijde koepelorganisatie voor providers nu aan een oplossing.

Koepelorganisatie GSM Assocation zegt tegen Tweakers in antwoord op vragen over deze kwestie voor het eerst dat de oplossing onderweg is. "We werken om te bepalen welke wijzigingen nodig zijn aan de technische specificaties. Als we het daarover eens zijn, zullen we met onze leden werken om deze wijzigingen door te voeren."

Daarbij wordt het de bedoeling om 112 altijd te kunnen bellen, ook zonder simkaart en onafhankelijk van of de gebruiker andere nummers kan bellen bij de provider via 4G. Dat werkt via 2G en 3G wel, maar in veel landen gaan netwerken in de komende jaren 2G en 3G uitschakelen en alleen op 4G en 5G werken. Bellen via 2G en 3G is circuitgeschakeld, maar dat kan niet via 4G doordat dat alleen werkt via ip.

Dat de GSMA hier nu mee komt, komt voornamelijk door Nederlandse druk, zegt de koepelorganisatie. "We werken met de telecomindustrie in Nederland om deze situatie aan te pakken." Die druk komt mede uit het ministerie van Economische Zaken, dat in de afgelopen maanden met de GSMA in gesprek ging vanwege de zorgen over de bereikbaarheid van 112. Tweakers schreef vorig jaar een artikel waarin het probleem aan bod kwam, met dank aan input van Rudolf van der Berg, op Tweakers bekend als Raindeer.

Tot nu toe is er geen wereldwijde standaard om noodnummers bereikbaar te houden via 4G en 5G. Nu gaan de GSMA VoLTE Interoperability Taskforce, de GSMA Networks Group en de Terminal Steering Group zich buigen over de manier waarop dit zal gaan werken.