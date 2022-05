ACM: alarmnummer 112 is nog niet in alle gevallen bereikbaar via 4G en VoWiFi

De ACM constateert dat telecomaanbieders nog niet volledig voldoen aan een eerdere beleidsregel, waarin is vastgelegd dat alarmnummer 112 onder meer via 4G en VoWiFi te bellen moet zijn. De toezichthouder wil dat bedrijven dit voor het einde van het jaar op orde hebben.

De ACM zegt dat het telecomaanbieders heeft aangesproken op de geconstateerde tekortkomingen en zegt 'te verlangen' dat de bedrijven dit voor het einde van het jaar op orde hebben. Waarschijnlijk zal er pas echt handhavend worden opgetreden als in de loop van volgend jaar blijkt dat er nog steeds onvolkomenheden zijn. Dat kan bijvoorbeeld in de vorm van een dwangsom of een boete. Daar zegt de ACM nog niets over. Ook worden verder geen details gegevens over hoe verstrekkend de problemen nog zijn, welke technologieën daarin het meest problematisch zijn en welke aanbieders daarin met name verbeteringen moeten laten zien.

De toezichthouder wijst op het belang van de beleidsregel mobiele aankiesbaarheid 112, die per 1 juli van kracht is. Daarin wordt het belang van het bereikbaar houden van 112 via spraakdiensten van telecomaanbieders benadrukt. Momenteel gaat het bellen naar 112 nog vaak via 2G en 3G, maar die technologieën worden in de komende tijd steeds meer vervangen, waardoor gesprekken vaker via 4G zullen gaan.

In de beleidsregel is vastgelegd dat alarmnummer 112 bereikbaar is voor alle gebruikelijke aansluittechnieken die ook worden ingezet voor reguliere mobiele telefoongesprekken. Daar horen ook 4G en VoWiFi bij. Het bereiken van 112 moet ook via deze twee technologieën vlekkeloos werken, zodat het alarmnummer ook in de toekomst altijd gebeld kan worden, ook als 2G en 3G steeds meer worden afgeschakeld.

De ACM constateert dat de telecomaanbieders wel aan een ander punt uit de beleidsregel voldoen, namelijk zorgen dat de identiteits- en locatiegegevens worden meegestuurd naar de meldkamer van 112 als iemand met een mobiele telefoon het alarmnummer belt. Het idee is dat er dan in noodsituaties snel duidelijk is wie er belt en vanaf welke locatie. De identiteitsgegevens worden via een aparte procedure aangeleverd aan de 112-meldkamer, al zijn die niet altijd bekend. In geval van een prepaid-simkaart weet de meldkamer niet altijd dat het om een anonieme simkaart gaat. De ACM heeft de betrokken partijen aangesproken om er zorg voor te dragen dat deze gegevens ook beschikbaar komen voor de meldkamer. Onlangs schreef Tweakers ook al over de problemen met VoLTE. De bereikbaarheid van 112 was daarin een van de problemen die aangekaart werden.