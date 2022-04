Politie brengt 112NL-app uit voor mensen die minder goed horen of spreken

De Nederlandse politie heeft een app uitgebracht die mensen met een gehoorbeperking, mensen die minder goed spreken en mensen die het Nederlands of Engels niet beheersen moet helpen bij het contact met de 112-alarmcentrale. De app werkt op iOS en Android.

Gebruikers van de 112NL-app worden bij installatie gevraagd een aantal gegevens in te vullen, zodat deze op het moment dat er contact is met de meldkamer meegestuurd kunnen worden. De app vraagt hierbij om de naam, de voorkeurstaal en of iemand moeite heeft met horen of spreken.

De app heeft een vertaalfunctie zodat gebruikers in hun eigen taal contact kunnen hebben met de meldkamer via een chatvenster en ook in hun eigen taal antwoord krijgen, vertaald uit het Nederlands. De app ondersteunt momenteel 109 talen.

Wanneer er contact gezocht wordt met de meldkamer wordt via de app daarnaast automatisch de locatie van de melder meegestuurd, wanneer de melder hier toestemming voor heeft gegeven. Gebruikers kunnen in nood de app openen en vanuit de app bellen naar 112, of direct naar de politie, ambulance of brandweer. Ook kunnen zij chatten, als bellen niet mogelijk is, bijvoorbeeld omdat iemand moeite heeft met praten of geen Nederlands of Engels spreekt. Deze chatfunctie maakt gebruik van Real Time Text, waardoor de 112-centralist direct kan meelezen met ingetoetste leestekens.

De app is vanaf nu te downloaden, maar wordt volgens de politie nog verder ontwikkeld op basis van de ervaringen van gebruikers. Zo zijn er plannen om het mogelijk te maken om foto- of videomateriaal mee te sturen en om een ik-kan-niet-praten-knop toe te voegen, bijvoorbeeld in geval van een dreiging.

De politie heeft de app in het bijzonder ontwikkeld voor mensen met een auditieve beperking of mensen die geen Nederlands spreken, maar de app is door iedereen te gebruiken en te downloaden. De app werd in 2020 aangekondigd door het ministerie van Justitie. De app is te downloaden voor Android en voor iPhones.