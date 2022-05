Noodnummers in België waren 6,5 uur onbereikbaar door storing bij Proximus

Noodnummers 100, 101 en 112 zijn in België zo'n 6,5 uur onbereikbaar geweest door een storing bij provider Proximus. Tussen middernacht en vrijdagochtend waren de alarmnummers vanwege een storing niet te bellen.

De storing begon rond middernacht en eindigde rond 06.30 op vrijdagochtend, melden Belgische media. Volgens het Nationaal Crisiscentrum waren zowel het landelijke noodnummer 112 als de regionale noodnummers 100 en 101 niet bereikbaar. Aanvankelijk kregen bellers te horen dat het noodnummer helemaal niet bereikbaar was, later in de nacht was dat 'moeilijk bereikbaar'.

Per provincie werden drie verschillende alternatieve telefoonnummers ingezet die burgers konden bellen. De oorzaak van de storing lag ergens bij provider Proximus, maar details erover zijn nog niet bekend. Het zou gaan om 'een geplande technische interventie' die fout ging.

Het is niet de eerste keer dat België last heeft van een grote 112-storing. Dat gebeurde ook al in 2019, ook door een grote storing bij Proximus. In Nederland vond in 2019 ook een landelijke storing plaats door een foute routering bij KPN. Die duurde bijna drie uur.