Configuratieprobleem bij Facebook zorgde voor onbedoelde log-outs

Door een configuratiewijziging bij Facebook op vrijdag werden gebruikers per ongeluk uitgelogd. Dat lijkt voornamelijk voorgekomen te zijn bij gebruikers van de iOS-applicatie van het platform. Het euvel is inmiddels verholpen, laat Facebook weten.

De problematiek was ook nog erger voor gebruikers die tweetrapsauthenticatie ingeschakeld hebben; die moesten lang wachten tot de sms-berichten met codes aankwamen. Dat blijkt uit een topic op /r/facebook. In de loop van de zaterdag heeft Facebook het probleem weten te verhelpen.

Onduidelijk is hoeveel gebruikers getroffen zijn door het probleem. Meldingen ervan zijn in ieder geval niet moeilijk te vinden op Twitter en Reddit. Tegenover The Verge laat Facebook alleen weten dat het probleem inmiddels verholpen is, met een excuus voor het ongemak.