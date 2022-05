Slack ondervindt wereldwijd een storing

Messagingdienst Slack heeft maandagmiddag last van een storing. Gebruikers van de dienst kunnen geen of slechts sporadisch berichten met elkaar uitwisselen. De oorzaak van de storing is onbekend.

Slack bevestigt met een storing te maken te hebben, zonder details over de oorzaak te geven of aan te geven wanneer deze verholpen zou moeten zijn. De problemen betreffen messaging en verbindingen en lijken zich wereldwijd voor te doen.

De storing vindt plaats op een moment dat veel Amerikaanse werknemers weer aan de slag gaan na het weekend en nieuwjaarsdag. Slack is met name populair als zakelijk chatplatform. Berichten die gebruikers elkaar sturen, komen niet of pas laat aan en gebruikers hebben moeite om verbindingen te maken met het platform.