SURF en Nikhef zijn er in geslaagd de eerste 400Gbit/s-verbinding met CERN in Zwitserland te leggen, een afstand van 1650 kilometer. Tot nu toe was 100Gbit/s het hoogst haalbare, maar die snelheid is in de toekomst niet meer toereikend.

Het gaat om de eerste internationale 400Gbit/s-verbinding ter wereld. De verbinding met CERN verloopt over glasvezel en SURF en Nikhef hebben de eerste testen voor de stabiliteit met succes afgerond. De verbinding volgt op een geslaagde pilot op een 400Gbit/s-netwerk in de randstad, vorig jaar.