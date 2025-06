SURF test 1,2Tbit/s-glasvezelverbinding tussen Amsterdam en Finland

SURF heeft een langeafstandsglasvezelverbinding van 1,2Tbit/s aangelegd tussen Amsterdam en de Finse stad Kajaani, een afstand van meer dan 3500km. Met experiment wilde SURF testen of het mogelijk is om enorme datasets met andere Europese onderzoeksinstanties te delen.

Op de route tussen SURF in Amsterdam en de Finse onderzoeks- en onderwijsnetwerkorganisaties Funet, ging de glasvezelverbinding ook langs onderzoeksinstanties in Noorwegen en Zweden. Er werd een overdrachtssnelheid van 1,2Tbit/s bereikt. SURF spreekt van 'veelbelovende resultaten', omdat met dit experiment zou zijn aangetoond dat grote geografische afstanden geen belemmeringen vormen voor hogecapaciteitsdataverkeer tussen Europese landen.

Hiermee bereidt de onderzoeksvereniging zich naar eigen zeggen voor op de toename van enorme datasets, die onder meer worden gebruikt voor het trainen van geavanceerde llm's. Met dergelijke langeafstandsglasvezelverbindingen zou het Nederlandse taalmodel GPT-NL bijvoorbeeld getraind kunnen worden op de Lumi-AI-supercomputer, die in een datacenter in Kajaani wordt gehuisvest. Andersom hebben Finse onderzoekers hierdoor toegang tot datasets die in Nederland worden gehost.

SURF en de Scandinavische onderzoeksinstanties werkten voor dit experiment samen met Nokia. Dat bedrijf leverde het optische transportsysteem voor het vervoeren van de data over lange afstanden. Ook was Nokia verantwoordelijk voor de ip/mlps-routingtechnologie.