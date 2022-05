Als alles volgens plan verloopt, trekt SURF op 1 september de stekker uit Cartesius. Het high performance computing-systeem heeft er dan meer dan acht jaar trouwe rekendienst opzitten als de nationale supercomputer van Nederland. In die hoedanigheid konden wetenschappers op Cartesius vertrouwen voor complex rekenwerk dat ze voor hun onderzoek moesten verrichten. Daarvoor kunnen ze vanaf 1 september nog steeds terecht bij de nationale supercomputer, maar die titel wordt dan gedragen door een geheel ander systeem. Dat systeem heeft de naam Snellius gekregen en wordt in opdracht van SURF door Lenovo gebouwd.

De naam Snellius komt van Willebrord Snel van Royen, een vooraanstaand wiskundige die leefde van 1580 tot 1626. Zoals veel wetenschappers uit die tijd was hij ook thuis in andere onderzoeksgebieden, waaronder landmeetkunde, navigatie, hydrografie en astronomie. Zijn grootste bekendheid kreeg hij op het gebied van optica, met de naar zijn Latijnse naam genoemde wet van Snellius, die aangeeft hoe lichtstralen worden gebroken op de overgang van het ene naar het andere medium. In Frankrijk spreken ze overigens van de wet van Descartes, die de brekingswet onafhankelijk van Snellius beschreef. De Latijnse naam van Descartes is dan weer Cartesius, de naam van de voorgaande nationale supercomputer. Dat alles staat los van de keuze van de naam Snellius; die is mede gekozen vanwege de associatie met 'snel'.