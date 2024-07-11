Snellius-supercomputer krijgt met Nvidia H100-uitbreiding 38 petaflops snelheid

SURF heeft de Nederlandse supercomputer Snellius uitgebreid. Er zijn honderden nieuwe gpu's aan de computer toegevoegd, waardoor het maximaal aantal petaflops dat Snellius aan berekeningen kan doen, meer dan verdubbelt.

SURF, de beheerder van de supercomputer, zegt dat Snellius een grote uitbreiding krijgt. Snellius heeft nu nog een theoretische pieksnelheid van 15 petaflops, maar dat wordt verhoogd naar 38 petaflops, meldt SURF.

De computer wordt daarvoor uitgebreid met H100-gpu's van Nvidia. Snellius krijgt 352 van die gpu's, die worden verdeeld over 88 nodes. SURF gaat daarnaast toegang bieden tot LUMI, een Europese supercomputer op basis van AMD-gpu's die maximaal 380 petaflops aan rekenkracht heeft. Die toegang is voor onderzoekers die aan Snellius niet genoeg hebben.

Snellius is Nederlands krachtigste supercomputer. Onderzoekers en wetenschappers kunnen via de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek tijd aanvragen om berekeningen uit te voeren met de supercomputer. Snellius werd in 2021 geïntroduceerd als vervanger van de Cartesius-supercomputer. Het model ging van start met 144 Nvidia A100-gpu's. De aanvankelijke planning was om de computer daarna uit te breiden om halverwege 2023 een maximumsnelheid van 21,5 petaflops te bereiken. Tweakers publiceerde in 2021 een achtergrondartikel over de werking van de supercomputer.