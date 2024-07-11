Windows 10-update maakt Copilot losstaande app in plaats van widget

De Copilot-software in Windows 10 werkt na een update meer als een losse app dan als een widget. Voorheen was de assistent alleen te gebruiken via de taakbalk, maar na de Patch Tuesday-update kan de tool daarvan worden losgetrokken.

Microsoft heeft die wijziging doorgevoerd in KB5040427, de Patch Tuesday-update voor Windows 10 22H2 en 21H2. Microsoft schrijft in de releasenotes dat het 'de Copilot-ervaring in Windows verbetert'. Hoewel Windows 10 over een jaar de end-of-lifestatus heeft bereikt, wordt met de nieuwe update een belangrijke wijziging doorgevoerd aan hoe Copilot werkt op dit besturingssysteem.

Windows 10 kreeg eind vorig jaar een update waarbij Copilot werd geïntegreerd. Dit werkte via een aparte knop op een vaste plek in de taakbalk waarmee de assistent in een overlay werd opgeroepen. Gebruikers die bijvoorbeeld een verticale taakbalk hebben, konden Copilot niet gebruiken.

In de update die Microsoft in deze patch heeft zitten, werkt Copilot meer als een echte app. Microsoft zegt dat gebruikers de app nu kunnen loskoppelen van de taakbalk en de mogelijkheid hebben dat venster te verplaatsen en groter of kleiner te maken. Microsoft zegt wel dat het de functionaliteit niet direct voor iedere gebruiker beschikbaar maakt. Het bedrijf waarschuwt gebruikers dat het nog een tijd kan duren voordat ze de nieuwe Copilot op die manier terugzien in hun besturingssysteem, maar geeft daar geen verklaring voor.

Windows 10 Copilot
Copilot op Windows 10 voor de update

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 11-07-2024 09:41 43

11-07-2024 • 09:41

43

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Reacties (43)

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bitshape 11 juli 2024 13:22
Je kunt op windows10 (pro) Copilot via gpedit.msc (groepsbeleid editor) uitschakelen:

Gebruikersconfiguratie > Beheersjablonen > Windows-onderdelen > Windows Copilot > Windows Copilot uitschakelen (niet geconfigureerd -> ingeschakeld!) ;)
imqqmi @bitshape11 juli 2024 17:23
Dank, uitgeschakeld. Ik gebruik het toch niet. Ik heb windows 10 updates op manual gezet zodat er geen rommel op mijn installatie wordt geïnstalleerd aka feature updates. Security updates doe ik nu handmatig. Windows 10 wordt waarschijnlijk mijn laatste versie, ik zal zo lang mogelijk rekken met updates, en zal dan kijken naar Linux of deze de apps kan draaien die ik momenteel gebruik.
Jacco011 @imqqmi11 juli 2024 17:54
Zorin OS is misschien een goed alternatief.
sircampalot 11 juli 2024 10:12
Als het zich meer als app gedraagt, kan deze dan ook net zo eenvoudig gedeinstalleerd worden als andere apps?
JoHnnY-Btm @sircampalot11 juli 2024 10:13
als het niet gedeinstalleerd kan worden als losstaande app dan kan de toegang tot resources alsnog geblokkeerd worden met process lasso ;)
Droxal 11 juli 2024 12:41
Kan het zijn dat dit niet in België en Nederland is?
Want ik zie nergens waar ik in Windows 10 CoPilot kan activeren of kan installeren. Enkel in Edge.
Rob van Dijk @Droxal12 juli 2024 06:36
Nou, dát vroeg ik mij óók al af. In mijn Windows 10 Pro is Copilot evenmin te vinden, anders dan gehangen in Edge.
Ralph84 11 juli 2024 15:20
Ja echt super top als je het nog steeds niet kan gebruiken in Nederland als consument
Alfa1970 @Ralph8411 juli 2024 15:59
De vraag is of je het uberhaupt moet willen dat je systeem op afstand bestuurd kan worden door iets waarvan de makers zelf niet eens goed begrijpen wat alle mogelijkheden zijn.

Ik hou het bij een web gebaseerde variant waar ik volledige controle heb over zowel de input als ook de output en wat daarmee al dan niet gedaan wordt.

En, alles wat niet in het OS vastgebakken zit kan ook niet worden misbruikt.
Dus dat is een pluspuntje in mijn optiek.
Pedri88 11 juli 2024 19:15
Ik heb zo een leuke Surface 7 laptop aangeschaft, (niet speciaal voor de AI) maar ik zie het nut van de Copilot knop nog niet zo. Ik hoop dat er in de toekomst verandering in komt, want Copilot lijkt tot nu toe nog niet erg van de baan te komen.
ManIkWeet @Hell-Slave11 juli 2024 10:16
Ja gek hè? Ze zouden ons alles gratis moeten geven! Het OS, hun textbewerkingssoftware, alles!
Je hoeft het niet te gebruiken, en hiermee lijkt het wat vereenvoudigt om het te verwijderen/uit te schakelen, omdat het minder geïntegreerd is.

Als alles je echt niet zint, kan je altijd nog naar Linux, daar hebben ze geen verdienmodel :)
GeroldM @ManIkWeet12 juli 2024 04:54
Je beseft hopelijk wel dat je betaalt met je privacy?

Daar mag jij op persoonlijk niveau misschien geen geldwaarde op kunnen zetten, Maar doordat Microsoft nu zovelen van accounts en Windows heeft voorzien, kunnen zij dat wel. En geloof vooral het "sprookje" niet dat Microsoft jouw privacy niet ten gelde maakt. Of daarin minder erg daarin zijn dan bijvoorbeeld een Google of Meta.

a) Microsoft bestaat alleen om zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld binnen te harken.
b) Microsoft is je vriend niet.
c) Microsoft is nooit je vriend geweest.
d) Microsoft liet vroeger al nooit geld op tafel liggen en staat tegenwoordig helemaal niet boven het "nickel- and diming to death" van hun klanten, zowel particulier als bedrijfsmatig.

Windows 10 (Home) en Windows 11 (Home) zijn zogenaamde 'loss-leaders', oftewel producten waarmee klanten in hun ecosysteem worden gelokt, en ze daar vooral in te houden. De particuliere markt is al vele jaren niet kostendekkend. De inkomsten van bedrijfslicenties maken de ontwikkeling van het Windows besturingssysteem mogelijk. De andere diensten van Microsoft maken echter veel meer winst.

En dat profiel dat ze van jouw persoon hebben opgebouwd, is voor hen zo'n beetje gratis geld. Als je denkt dat Microsoft daar nee tegen zegt vanwege hun flink verbeterde PR-afdeling...dan kan ik erop wijzen dat Microsoft's 'aderlating' met OpenAI zo snel mogelijk moet en zal worden terugverdiend.

En ja, ik weet dat de geïnvesteerde 10 Biljoen USD van MS in OpenAI voornamelijk bestaat uit het beschikbaar stellen van hun compute resources in hun datacenters i.p.v. cash/cheque. Het zijn echter wel resources die voor andere klanten ingezet had kunnen worden voor hogere winsten.

Die mindere integratie, niet al te lang geleden zijn de eerste CoPilot-Laptops de markt ingeslingerd. In de eerste 2 weken was de CoPilot integratie zoals het USP beloofde. Dat is nu al niet meer zo. In plaats van dat je via CoPilot je systeem-instellingen kon aanpassen op die CoPilot computers, gaat dat nu niet meer. Ook op die computers is CoPilot niets meer dan een PWA app geworden met drastisch verminderde mogelijkheden.

Ook hoorde ik verhalen van 3e partij ontwikkelaars die geen goede software van Microsoft hebben gekregen, zodat deze hun spelletjes en tools gemakkelijk aan konden passen voor de vernieuwde 'Windows on Arm'-stap waar Microsoft zo op zit te azen met de nieuwe lichting computers. Ook AI ontwikkeltools vallen bijzonder tegen. Ontwikkelaars zijn nu gedwongen zelf dure apparatuur aan te schaffen, zelf tooling te maken zodat die nieuwe dure hardware net zo goed/makkelijk werkt als hun "oude meuk".

Nieuwe computers zijn leuk, nieuwe technieken ook. Console-fabrikanten weten echter ook dat zij goedkope ontwikkelsystemen en software moeten uitbrengen, zodat ontwikkelaars alvast een schare aan games/tools beschikbaar hebben wanneer de console aan het publiek moet worden verkocht.

Eerdere versies van Windows deden dit ook. Microsoft was en is actief op de console markt. Zij weten dat dit de normale gang van zaken was en blijft. Tenminste als je binnen afzienbare tijd winst wil maken op je producten/games.

Wat ik met dit lange relaas duidelijk tracht te maken is dat Microsoft altijd een bedrijf is geweest met 2 gezichten. En, alle verbeterde PR ten spijt, Microsoft is nog steeds een bedrijf met 2 gezichten. Of je ondertussen al genoeg levenswijsheden hebt bemachtigd, dat weet ik niet. Mijn ervaringen hebben me geleerd dat elk persoon of bedrijf met meer dan 1 gezicht, vooral niet als vriend moeten worden beschouwd. In het beste geval alleen maar vriendelijk.
Toweliieee @ManIkWeet11 juli 2024 10:47
Ja gek hè? Ze zouden ons alles gratis moeten geven! Het OS, hun textbewerkingssoftware, alles!
Gratis? Als het goed is heb je 150 euro betaald voor je Windows licentie.

[Reactie gewijzigd door Toweliieee op 22 juli 2024 14:38]

lololig @Toweliieee11 juli 2024 12:03
Of het zit bij de prijs van het apparaat in, of je kunt via derden een veel goedkopere licentie kopen, zeker als je studeert
hellum @lololig11 juli 2024 12:50
In dat geval heeft de producent van het apparaat die licentie betaald en meegerekend in de prijs van het apparaat.
lololig @hellum11 juli 2024 20:29
Uiteraard, maar ik betwijfel of het dan ook 150e is en niet 15
GameNympho @Toweliieee11 juli 2024 12:51
Gewoon gratis met overnemen moederbord.
Toweliieee @GameNympho11 juli 2024 12:59
Dan heeft de vorige eigenaar er dus voor betaald.
GameNympho @Toweliieee11 juli 2024 13:04
Maar niet ik ;)
rtxxx @Toweliieee11 juli 2024 12:56
Je kon gratis upgrade naar win 10.

Daarnaast is er een hele periode geweest dat je illegale keys voor eerdere windows versie kon omruilen voor een legale key en zelfs zonder key kreeg je een legale key als je koos voor "ik wil nu niet registeren".
Toweliieee @rtxxx11 juli 2024 13:09
Je kon gratis upgrade naar win 10.
Dus je hebt voor het vorige product betaald.
Daarnaast is er een hele periode geweest dat je illegale keys voor eerdere windows versie kon omruilen voor een legale key en zelfs zonder key kreeg je een legale key als je koos voor "ik wil nu niet registeren".
Dus als ik 1000 betalende klanten heb, en 5 mensen geef ik een gratis key, of ze stelen keys, dan mag ik vervolgens allerlei betaalmodellen in m'n product stoppen voor de hele groep?
ManIkWeet @Toweliieee11 juli 2024 13:12
Heb ik gezegd dat Windows gratis was? Nee ik zei dat ze alles gratis moeten weggeven, OS, Office, etc.
Toweliieee @ManIkWeet11 juli 2024 13:24
Ah het nieuwe verdienmodel wordt erdoorheen gedrukt.
De implicatie hier is dat ze AI features in Windows 10 stoppen om er vervolgens geld voor te gaan vragen. Of dat waar is of niet heb ik geen idee en ik hecht meestal niet zoveel waarde aan dit soort comments.

Maar als jij daar op reageert met
Ja gek hè? Ze zouden ons alles gratis moeten geven! Het OS, hun textbewerkingssoftware, alles!
Hier geef je inderdaad de implicatie dat Windows gratis is, sarcastische opmerking of gewoon omdat je niet weet wat OS betekent, wanneer je "OS" in dat lijstje zet slaat het nergens meer op en het lijkt er ook op dat je het prima vind om copilot achter een paywall te zetten.
Llopigat
@ManIkWeet11 juli 2024 12:18
Ja gek hè? Ze zouden ons alles gratis moeten geven! Het OS, hun textbewerkingssoftware, alles!
Ze hadden al een verdienmodel voor Windows. Het probleem is dat ze van steeds meer walletjes willen eten bij Microsoft. Reclame in Edge, copilot gedoe, verplichte microsoft accounts om te koppelen aan hun 'diensten' enzovoorts.
Hell-Slave @ManIkWeet11 juli 2024 10:23
Ik zit al 7jaar op Linux en ga nooit meer terug, dus ze doen hun best maar.
theduke1989 @ManIkWeet11 juli 2024 12:40
Sind wanneer is office gratis. Wil daar wel een kopietje van Dankje
ManIkWeet @theduke198911 juli 2024 13:13
Welke tekst heb jij gelezen die dat claimt? Mijn text zegt vrij duidelijk dat ze dat zouden moeten geven, als reactie op hoe de voorgaande Tweaker zijn bericht had geschreven.
Alfa1970 @Hell-Slave11 juli 2024 10:14
Uhm, die zul je ff beter uit moeten leggen dan een one-liner.
Want wat ik uit dit artikel haal is dat het nu makkelijker is voor een gebruiker om het uit te zetten en te verwijderen.
Dat lijkt me nogal slecht voor je verdien model, als dat om te beginnen al je model was.

Of doel je op de end-of-life status van Windows 10?
Een versie die vrijwel iedereen met een bestaand Windows systeem gratis heeft gekregen, en vanwaar iedereen ook gratis kan upgraden naar Windows 11, vooropgesteld dat je hardware het ondersteund.
Of met enige truckjes ook zonder dat je hardware het ondersteund?

Vanuit mijn oogpunt lijkt niets daarvan op het doordrukken van een bepaald verdien model.
Het tegengestelde zelfs.
Loller1
@Hell-Slave11 juli 2024 10:22
Ik zou graag horen hoe het ontkoppelen van Copilot van de Windows shell en daarmee het makkelijker verwijderbaar maken past in dit "verdienmodel erdoorheen [drukken]" van jouw.
bitshape @Terrestrial11 juli 2024 13:04
Je kan op windows10 (pro) Copilot via gpedit.msc (groepsbeleid editor) uitschakelen:

Gebruikersconfiguratie > Beheersjablonen > Windows-onderdelen > Windows Copilot > Windows Copilot uitschakelen (niet geconfigureerd -> ingeschakeld!) ;)
Xfade @bitshape11 juli 2024 16:16
Of geheel verwijderen met powershell: Get-AppxPackage Microsoft.Windows.Ai.Copilot.Provider | Remove-AppxPackage
Nephalem82 @Terrestrial11 juli 2024 10:15
Dat dacht je dan verkeerd. er is jaarlijks nieuwe functionaliteit toegevoegd. En je hoeft het niet te gebruiken he , maar "spionage rommel" is het zeker niet , en zit er ook niet "ineens" in , dit is maanden van tevoren allemaal al aangekondigd (het copilot gebeuren iig , niet dat het nu een losstaande app is).

[Reactie gewijzigd door Nephalem82 op 22 juli 2024 14:38]

coptician @Nephalem8211 juli 2024 11:14
dit is maanden van tevoren allemaal al aangekondigd
“But the plans were on display…”
“On display? I eventually had to go down to the cellar to find them.”
“That’s the display department.”
“With a flashlight.”
“Ah, well, the lights had probably gone.”
“So had the stairs.”
“But look, you found the notice, didn’t you?”
“Yes,” said Arthur, “yes I did. It was on display in the bottom of a locked filing cabinet stuck in a disused lavatory with a sign on the door saying ‘Beware of the Leopard.”
GameNympho @Nephalem8211 juli 2024 12:02
Dat het is aangekondigd, betekent niet dat ik het in mijn Windows systeem wil hebben.
Terrestrial @Xfade11 juli 2024 20:11
Helaas kun je een hoop zaken niet echt verwijderen uit windows net zoals de phone-home functie die inmiddels in bijna elke windows service zit ingebouwd. Tuurlijk kun je wel de communicatie stoppen maar dan krijg je bijv. ook geen windows updates meer.

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