Windows 10-update maakt Copilot losstaande app in plaats van widget

Je beseft hopelijk wel dat je betaalt met je privacy?
Daar mag jij op persoonlijk niveau misschien geen geldwaarde op kunnen zetten, Maar doordat Microsoft nu zovelen van accounts en Windows heeft voorzien, kunnen zij dat wel. En geloof vooral het "sprookje" niet dat Microsoft jouw privacy niet ten gelde maakt. Of daarin minder erg daarin zijn dan bijvoorbeeld een Google of Meta.
a) Microsoft bestaat alleen om zo snel mogelijk zo veel mogelijk geld binnen te harken.
b) Microsoft is je vriend niet.
c) Microsoft is nooit je vriend geweest.
d) Microsoft liet vroeger al nooit geld op tafel liggen en staat tegenwoordig helemaal niet boven het "nickel- and diming to death" van hun klanten, zowel particulier als bedrijfsmatig.
Windows 10 (Home) en Windows 11 (Home) zijn zogenaamde 'loss-leaders', oftewel producten waarmee klanten in hun ecosysteem worden gelokt, en ze daar vooral in te houden. De particuliere markt is al vele jaren niet kostendekkend. De inkomsten van bedrijfslicenties maken de ontwikkeling van het Windows besturingssysteem mogelijk. De andere diensten van Microsoft maken echter veel meer winst.
En dat profiel dat ze van jouw persoon hebben opgebouwd, is voor hen zo'n beetje gratis geld. Als je denkt dat Microsoft daar nee tegen zegt vanwege hun flink verbeterde PR-afdeling...dan kan ik erop wijzen dat Microsoft's 'aderlating' met OpenAI zo snel mogelijk moet en zal worden terugverdiend.
En ja, ik weet dat de geïnvesteerde 10 Biljoen USD van MS in OpenAI voornamelijk bestaat uit het beschikbaar stellen van hun compute resources in hun datacenters i.p.v. cash/cheque. Het zijn echter wel resources die voor andere klanten ingezet had kunnen worden voor hogere winsten.
Die mindere integratie, niet al te lang geleden zijn de eerste CoPilot-Laptops de markt ingeslingerd. In de eerste 2 weken was de CoPilot integratie zoals het USP beloofde. Dat is nu al niet meer zo
. In plaats van dat je via CoPilot je systeem-instellingen kon aanpassen op die CoPilot computers, gaat dat nu niet meer. Ook op die computers is CoPilot niets meer dan een PWA app geworden met drastisch verminderde mogelijkheden.
Ook hoorde ik verhalen van 3e partij ontwikkelaars die geen goede software van Microsoft hebben gekregen, zodat deze hun spelletjes en tools gemakkelijk aan konden passen voor de vernieuwde 'Windows on Arm'-stap waar Microsoft zo op zit te azen met de nieuwe lichting computers. Ook AI ontwikkeltools vallen bijzonder tegen. Ontwikkelaars zijn nu gedwongen zelf dure apparatuur aan te schaffen, zelf tooling te maken zodat die nieuwe dure hardware net zo goed/makkelijk werkt als hun "oude meuk".
Nieuwe computers zijn leuk, nieuwe technieken ook. Console-fabrikanten weten echter ook dat zij goedkope ontwikkelsystemen en software moeten uitbrengen, zodat ontwikkelaars alvast een schare aan games/tools beschikbaar hebben wanneer de console aan het publiek moet worden verkocht.
Eerdere versies van Windows deden dit ook. Microsoft was en is actief op de console markt. Zij weten dat dit de normale gang van zaken was en blijft. Tenminste als je binnen afzienbare tijd winst wil maken op je producten/games.
Wat ik met dit lange relaas duidelijk tracht te maken is dat Microsoft altijd een bedrijf is geweest met 2 gezichten. En, alle verbeterde PR ten spijt, Microsoft is nog steeds een bedrijf met 2 gezichten. Of je ondertussen al genoeg levenswijsheden hebt bemachtigd, dat weet ik niet. Mijn ervaringen hebben me geleerd dat elk persoon of bedrijf met meer dan 1 gezicht, vooral niet als vriend moeten worden beschouwd. In het beste geval alleen maar vriendelijk.