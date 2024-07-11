Windows 10-update maakt Copilot losstaande app in plaats van widget

De Copilot-software in Windows 10 werkt na een update meer als een losse app dan als een widget. Voorheen was de assistent alleen te gebruiken via de taakbalk, maar na de Patch Tuesday-update kan de tool daarvan worden losgetrokken.

Microsoft heeft die wijziging doorgevoerd in KB5040427, de Patch Tuesday-update voor Windows 10 22H2 en 21H2. Microsoft schrijft in de releasenotes dat het 'de Copilot-ervaring in Windows verbetert'. Hoewel Windows 10 over een jaar de end-of-lifestatus heeft bereikt, wordt met de nieuwe update een belangrijke wijziging doorgevoerd aan hoe Copilot werkt op dit besturingssysteem.

Windows 10 kreeg eind vorig jaar een update waarbij Copilot werd geïntegreerd. Dit werkte via een aparte knop op een vaste plek in de taakbalk waarmee de assistent in een overlay werd opgeroepen. Gebruikers die bijvoorbeeld een verticale taakbalk hebben, konden Copilot niet gebruiken.

In de update die Microsoft in deze patch heeft zitten, werkt Copilot meer als een echte app. Microsoft zegt dat gebruikers de app nu kunnen loskoppelen van de taakbalk en de mogelijkheid hebben dat venster te verplaatsen en groter of kleiner te maken. Microsoft zegt wel dat het de functionaliteit niet direct voor iedere gebruiker beschikbaar maakt. Het bedrijf waarschuwt gebruikers dat het nog een tijd kan duren voordat ze de nieuwe Copilot op die manier terugzien in hun besturingssysteem, maar geeft daar geen verklaring voor.