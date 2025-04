Microsoft brengt Designer-app uit voor Android en iOS

Microsoft heeft een appversie van Designer uitgebracht voor Android en iOS. Net als bij de webversie kunnen gebruikers met behulp van AI afbeeldingen en andere grafische ontwerpen genereren. De Insider-versie van de Foto's-app heeft nu ook een paar Designer-functies.

De app werkt net als de webversie met DALL-E van OpenAI. Designer voor iOS en Android is gratis te downloaden en gebruikers krijgen per dag 15 'boosts', die ze kunnen uitgeven om afbeeldingen en andere ontwerpen te genereren via prompts. Gebruikers met een Copilot Pro-abonnement van 22 euro per maand krijgen 100 boosts per dag, priotiteitstoegang tot GPT-4 en GPT-4 Turbo. Ook krijgen gebruikers toegang tot integratie met Word, Excel, PowerPoint en Outlook als ze een Microsoft 365-abonnement hebben.

Windows Insider-deelnemers kunnen een aantal Designer-functies proberen in versie 2024.11070.12001.0 van de Foto's-app. Zo kunnen testers de achtergrond vervangen of objecten laten verwijderen. De functies zijn beschikbaar voor Insider-gebruikers die Engels, Spaans, Frans, Duits, Italiaans of Portugees (Brazilië) als systeemtaal gebruiken.