Microsoft waarschuwt Outlook-gebruikers voor apps zonder Modern Authentication

Microsoft heeft e-mails gestuurd naar Outlook-gebruikers die apps gebruiken zonder ondersteuning voor het Modern Authentication-protocol. Het Amerikaanse techbedrijf raadt deze gebruikers aan om over te stappen naar een e-mailclient die deze standaard wel ondersteunt.

Enkele Outlook-gebruikers hebben de mail op het forum van Microsoft gedeeld en vroegen zich af of het bericht daadwerkelijk van het bedrijf kwam of van hackers. In het e-mailbericht stond dat deze gebruikers toegang tot hun e-mails kunnen verliezen als ze geen stappen ondernemen. Uit eerdere communicatie van Microsoft blijkt dat de e-mail legitiem is, maar dat de getroffen accounts niet gedeactiveerd zullen worden. Wel zullen sommige e-mailapps, zonder ondersteuning voor het Modern Authentication-protocol, niet meer in staat zijn om in te loggen bij Outlook.

Microsoft heeft in juni van dit jaar aangekondigd dat het op 16 september stopt met de ondersteuning voor het Basic Authentication-protocol bij persoonlijke Outlook-, Hotmail- en Live.com-accounts. Vanaf vandaag kan er dus enkel ingelogd worden via apps of websites die het veiligere Modern Authentication-protocol ondersteunen. Outlook-, Hotmail- en Live.com-gebruikers die na vandaag willen inloggen op een website of applicatie zonder ondersteuning voor Modern Authentication, zullen daar niet meer in slagen. Populaire mailapps zoals Outlook, Apple Mail en Thunderbird bieden ondersteuning voor het nieuwe protocol.