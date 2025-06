Microsoft onderzoekt Outlook-storing in iOS Mail-app

Microsoft onderzoekt een storing waardoor gebruikers problemen kunnen ondervinden als ze een Outlook-e-mailadres willen gebruiken met de iOS-Mail-app. De problemen begonnen eerder deze week.

"Gebruikers hebben mogelijk geen toegang tot de native mailapp op iOS-apparaten", schrijft Microsoft op een storingspagina. Het bedrijf deelt niet hoeveel klanten er last van hebben. Microsoft zegt wel 'de beschikbare data te analyseren' om zo achter de problemen te kunnen komen. Het is niet bekend wanneer het probleem opgelost moet zijn. Microsoft onderzoekt de storing sinds de nacht van dinsdag op woensdag. Het lijkt erop dat de Outlook-e-mailaccounts wel te gebruiken zijn via de browser of de Outlook-app en dat de problemen zich alleen voordoen bij Apples Mail-app.