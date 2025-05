Microsoft erkent kalenderprobleem in nieuwe Outlook-client

Microsoft heeft een bug erkend in de nieuwe Outlook-client, waarbij gebruikers geen nieuwe agenda-items kunnen aanmaken. Het probleem doet zich specifiek voor wanneer een IMAP- of POP3-mailaccount van een externe aanbieder als primair account is ingesteld.

Volgens een supportspecialist op de Microsoft Community-forums treft de bug alleen het primaire account; andere gekoppelde accounts in dezelfde Outlook-installatie kunnen nog wel afspraken inplannen. Microsofts domeinaccounts ondervinden geen hinder van dit probleem. Als tijdelijke oplossing adviseert Microsoft om een minder frequent gebruikt mailaccount als primair account in te stellen via de accountinstellingen. Het bedrijf werkt aan een definitieve oplossing, maar kan nog geen concrete datum noemen voor een fix. Het probleem kwam aan het licht door een golf aan meldingen in de Microsoft Community-forums. Microsoft houdt het discussietopic open voor gebruikers die feedback willen delen over deze bug.