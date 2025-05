Taiwanese minister: TSMC mag geavanceerdste chips niet buiten Taiwan maken

TSMC mag zijn geavanceerdste nodes alleen in Taiwan maken. Dat heeft een Taiwanese minister gezegd. Volgens een Taiwanees medium waren er zorgen dat de aanstaande president van de VS Donald Trump TSMC zou dwingen eerder 2nm-chips te maken in de VS.

Onder Taiwanese wetgeving mag TSMC zijn geavanceerdste procedés alleen maken in Taiwan, zei minister J.W. Kuo volgens Taipei Times. Op dit moment is dat de 2nm-node die volgend jaar in Taiwan in massaproductie moet gaan. Kuo reageerde met zijn uitspraken op recente geruchten dat wanneer Donald Trump president is van de Verenigde Staten, hij TSMC zou dwingen om de massaproductie van 2nm-chips in TSMC's fabriek in Arizona te vervroegen.

Op dit moment staat de massaproductie van 2nm-chips in die Amerikaanse fabriek gepland voor 2028. In theorie zou dit wel iets vervroegd kunnen worden, terwijl er nog aan de Taiwanese wet wordt voldaan. Eerder dit jaar kondigde TSMC namelijk het '1,6nm'-A16-procedé aan dat in de tweede helft van 2026 in Taiwan in massaproductie moet gaan. Die A16-node is geavanceerder dan het 2nm-procedé, dus zou TSMC vanaf de tweede helft van 2026 2nm-chips buiten Taiwan mogen maken.