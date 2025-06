Taiwan blokkeert AI-chiponderdelen voor Huawei en SMIC met nieuwe zwarte lijst

Taiwan heeft Huawei en de Chinese chipfabrikant SMIC op de zwarte lijst gezet. Hierdoor mogen Taiwanese organisaties geen producten of diensten meer verkopen aan deze bedrijven zonder toestemming van de overheid. Het land zou de maatregel invoeren om 'veiligheidsredenen'.

Bloomberg meldt dat de Taiwan International Trade Administration op 10 juni 601 entiteiten heeft toegevoegd aan zijn zwarte lijst, waaronder organisaties uit Rusland, Pakistan, Iran, Myanmar en China. De administratie zou daarmee onder andere de verspreiding van wapens en wapenonderdelen willen tegengaan. Welke wapens precies, is niet duidelijk.

Het persagentschap meent dat Taiwan via deze maatregel wil verhinderen dat Huawei en SMIC toegang krijgen tot Taiwanese chipproductietechnologie, -onderdelen en -materiaal die essentieel zijn om AI-halfgeleiders te maken. Bloomberg meldt tevens dat de ban ook geldt voor alle dochterondernemingen van Huawei en SMIC die in andere landen gevestigd zijn.

Het is niet de eerste keer dat Taiwan exportbeperkingen invoert. In april van dit jaar raakte bekend dat de Taiwanese chipfabrikant TSMC zijn recentste productieprocessen niet meer mag toepassen in het buitenland. Deze regel zal naar verwachting eind 2025 van kracht worden.