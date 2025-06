Adobe introduceert gratis camera-app voor betere smartphonefotografie

Adobe introduceert Project Indigo. Het betreft een gratis camera-app voor iOS met algoritmen die de beeldkwaliteit van smartphonefotografie verder zou verbeteren. De app is mede ontwikkeld door ex-Google-medewerker Marc Levoy en draait voorlopig enkel op recente iPhone-modellen.

De ontwikkelaars van Project Indigo schrijven in een blogpost dat Project Indigo gebruikers volledige handmatige controle kan geven bij het fotograferen. Er is ook een nachtmodus aanwezig. De foto’s die via de app worden gemaakt zouden over een ‘meer natuurlijke look’ beschikken, zoals dat volgens de ontwikkelaars doorgaans bij een SLR-camera het geval is. Gebruikers krijgen de optie om hun foto’s in .jpeg- en .raw-formaat te exporteren en in een sdr- of hdr-formaat.

De ontwikkelaars schrijven dat Project Indigo ‘de hoogste beeldkwaliteit’ kan bereiken die momenteel via computationele fotografie mogelijk is. De app gebruikt hiervoor meerdere technieken: er worden bijvoorbeeld meer frames per individuele foto genomen, die nadien worden samengevoegd. Het maximum ligt naar verluidt op 32 frames. De app gaat bepaalde frames ook sterker onderbelichten zodat er minder ruis optreedt in schaduwen en er minder hooglichten zijn uitgebrand. De verwerking van foto’s kan door dit alles iets meer tijd in beslag nemen, maar de resultaten zouden wel beter zijn.

Project Indigo past volgens de ontwikkelaars ook een beperkte tonemapping toe, die doorgaans gebruikelijk is bij smartphonefotografie. Dankzij tonemapping worden de helderheidswaarden en contrastwaarden in een hdr-foto herberekend zodat afbeeldingen ook correct op niet-hdr-schermen worden weergegeven. De camera-app zou ook de saturatie van de kleuren en scherpte van de afbeeldingen veel minder sterk aanpassen dan andere camera-apps. Foto’s die met Project Indigo gemaakt worden, zouden hierdoor sterk lijken op afbeeldingen waarop het Adobe Adaptive Color-profiel is toegepast.

Project Indigo in Apple App Store. Bron: Apple App Store

De nieuwe app is volgens de makers tevens een platform waarop in de toekomst nieuwe Adobe-cameratechnieken zullen worden getest. Gebruikers zullen deze technieken rechtstreeks in de app kunnen testen. De camera-app is momenteel enkel beschikbaar voor iOS. Er komt ook een Android-versie aan, maar wanneer precies is niet duidelijk. Project Indigo werkt vanaf iPhone 12 Pro bij Pro-toestellen of iPhone 14 bij reguliere iPhone-toestellen.

Project Indigo werd ontwikkeld door Nextcam-team van Adobe. Ontwikkelaar Mark Levoy maakt deel uit van dit team. Levoy was tien jaar lang onderzoeker bij Google en hielp verschillende functies van de Google Camera-app ontwikkelen, waaronder de nachtmodus, de portretmodus en HDR+-modus. Hij verliet Google in 2020 om bij Adobe aan de slag te gaan.



Update, 17.20 uur: Oorspronkelijke titel werd aangepast. Die luidde: 'Adobe introduceert gratis camera-app voor betere computationele foto’s'. Met dank aan de opmerkingen van de lezers.