Voormalige topman van Googles Pixel-divisie werkt bij Adobe aan camera-app

Marc Levoy, die voorheen als hoofd van het camerasoftwareteam van Googles Pixel-divisie verantwoordelijk was voor geavanceerde camerafuncties zoals HDR+ en Night Sight, is bij Adobe in dienst getreden. Hier gaat hij werken aan de ontwikkeling van een universele camera-app.

Het nieuws werd onder meer bekendgemaakt door David Imel van Android Authority en Levoy heeft zijn aanstelling bij Adobe bevestigd op zijn LinkedIn-pagina. Engadget citeert uit een e-mail van Adobe waarin zijn indiensttreding wordt bevestigd. Daarin zegt Adobe dat Levoy verantwoordelijk wordt voor het ontwikkelen van het concept voor een universele camera-app.

Adobe geeft daar geen nadere details over, al zegt het bedrijf wel dat Levoy zal werken met de Photoshop Camera-app, Adobe Research, de ai-tool Sensei en de Digital Imaging-teams. Photoshop Camera is een al bestaande camera-app en camerafunctionaliteit zit ook ingebouwd in de Lightroom-app, maar vermoedelijk heeft Adobe grotere plannen op het terrein van de camera-apps.

Wellicht wil Adobe uiteindelijk komen tot een universele smartphonecamera-app waarbij computational photography een hoofdrol opeist, waarbij de hardware minder van belang is en de kwaliteit van de Pixel-camera's wordt bereikt aan de hand van de software. Levoy en zijn team maakten bij Google als eersten de overstap naar computational photography, waarbij niet zozeer een enkel frame het uitgangspunt is, maar waarbij de software de foto samenstelt uit meerdere frames die kort na elkaar genomen zijn.

Levoy, tevens hoogleraar computerwetenschappen aan de Stanford-universiteit, maakte in mei dit jaar bekend dat hij sinds maart niet meer bij Google in dienst is. Daar werkte hij meer dan vijf jaar. Mede dankzij zijn inspanningen gooit Google hoge ogen met de Pixel-telefoons op het vlak van de cameraprestaties. Andere smartphonefabrikanten hebben in mindere of meerdere mate functies als HDR+ en Night Sight gekopieerd.