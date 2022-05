Team17 kondigt Overcooked-remasterbundel aan voor next-genconsoles

Team17, de ontwikkelaar en uitgever achter de Overcooked-games, heeft Overcooked All You Can Eat aangekondigd. Dit is een bundel voor de next-genconsoles, waarin de eerste twee kookgames te spelen zijn in 4k en met 60 beelden per seconde.

Team 17 meldt dat Overcooked en Overcooked 2 onderdeel zijn van de bundel, inclusief alle content die tot nu toe voor de twee games is uitgebracht. Volgens de ontwikkelaar zijn de games van de grond af aan opnieuw opgebouwd. Het bedrijf spreekt daarbij over remasters die ook een stuk sneller moeten laden. Verder komt er nieuwe content beschikbaar, is er een assist mode die het gemakkelijker kan maken een ronde verder te komen en zijn er functies voor spelers met een beperking, zoals een schaalbare gebruikersinterface en tekst die ook te lezen moet zijn voor mensen met dyslexie.

Een andere vernieuwing is dat het originele Overcooked opnieuw is gemaakt in de engine van Overcooked 2, wat betekent dat het mogelijk wordt om die game ook online met vrienden te spelen. Daarnaast is er voor beide titels ondersteuning voor crossplay bij de multiplayer, waardoor spelers op de Xbox Series X ook kunnen samenspelen met vrienden die de bundel aanschaffen voor de PS5. Het is nog onbekend wanneer Overcooked All You Can Eat precies uitkomt, maar vermoedelijk zal dat eind dit jaar zijn ten tijde van de release van de twee nieuwe consoles.