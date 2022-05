HagaZiekenhuis stopt met vrijwillige vragenlijsten vanwege niet voldoen aan AVG

Het Haagse HagaZiekenhuis stopt met vrijwillige, digitale vragenlijsten die patiënten voor een behandeling kunnen invullen. De vragenlijsten voldoen niet aan de privacywet. Het HagaZiekenhuis is daar voorzichtig mee nadat het in Nederland de eerste AVG-boete kreeg.

Het gaat specifiek om de online tool ConsultAssistent. Het ziekenhuis gebruikte die tool op de keel-, neus- en oorafdeling. Patiënten konden vrijwillig hun symptomen en gezondheidsklachten voor en na een bezoek invullen. De tool bestond sinds 2017 en het invullen door de patiënten gebeurde vrijwillig.

Hoewel patiënten de tool vrijwillig gebruikten, concludeert het HagaZiekenhuis nu dat de vragenlijsten niet volledig aan de AVG voldeden. Zo werd niet goed uitgelegd op welke manier de gegevens werden gebruikt. De data werd opgenomen in het patiëntendossier. Ook vroeg het ziekenhuis 'niet duidelijk genoeg' om toestemming. Omdat het om medische gegevens gaat, moet toestemming ondubbelzinnig zijn onder de AVG. Tot slot was er ook geen geldige verwerkingsovereenkomst tussen het ziekenhuis en het bedrijf Outcome Measurement, dat de tool ontwierp.

Het ziekenhuis is vrijwillig gestopt met het gebruik van de vragenlijsten. Dat is in ieder geval 'voorlopig'. Ook kan Outcome Measurement de gegevens niet meer gebruiken. Het ziekenhuis heeft daarnaast een melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dergelijke privacykwesties liggen gevoelig in het ziekenhuis in Den Haag. Het HagaZiekenhuis was vorig jaar de eerste Nederlandse instelling die een AVG-boete kreeg. Later kwam het ziekenhuis opnieuw in verlegenheid toen bleek dat A4'tjes met gegevens van patiënten als boodschappenlijstje werden gebruikt.