HagaZiekenhuis gaat in beroep tegen hoogte van AVG-boete

Het HagaZiekenhuis in Den Haag gaat in bezwaar tegen de hoogte van de boete die het van de Autoriteit Persoonsgegevens heeft gekregen. Wel gaat het ziekenhuis de veiligheidseisen rondom medische dossiers verder aanscherpen.

Het ziekenhuis gaat niet in beroep tegen de hele boete, maar wel tegen de hoogte ervan. "Die vinden we te hoog", bevestigt een woordvoerder. Het besluit werd dinsdag genomen door de Raad van Bestuur van het ziekenhuis. Het ziekenhuis kreeg dinsdag een boete van 460.000 euro omdat het de beveiliging van medische dossiers niet goed op orde had. Medewerkers bekeken vorig jaar het medisch dossier van realityster Samantha de Jong, waarop de Autoriteit Persoonsgegevens een onderzoek instelde.

Het ziekenhuis zegt maatregelen te nemen om de toegang tot medische dossiers beter te beveiligen. Zo was er al tweestapsverificatie verplicht voor toegang tot medische dossiers, waarbij naast het wachtwoord ook een persoonlijke personeelspas of een pincode nodig is die iedere vier uur opnieuw moet worden ingesteld. De privacywaakhond vond dat niet veilig genoeg. Het ziekenhuis gaat die tijdsperiode daarom inkorten Daarnaast verhoogt het ziekenhuis de frequentie waarmee logs worden gecontroleerd. Er werden wel toegangslogs aangemaakt, maar die werden niet vaak genoeg gecheckt. Het HagaZiekenhuis hekelt het feit dat de Autoriteit Persoonsgegevens niet duidelijk maakt hoe vaak de logs bekeken moeten worden voordat de waakhond dat klassificeert als 'systematisch.'

Het ziekenhuis zegt met de nieuwe maatregelen te voldoen aan de eisen van de AP. Dat moet ook wel, want die legde ook een last onder dwangsom op waardoor het ziekenhuis nog eens een boete zou krijgen als het de regels niet vóór 2 oktober dit jaar zou verbeteren. "Hiermee voldoet het ziekenhuis - zoals door de AP geëist - aan de vereiste technische en organisatorische maatregelen voor de interne beveiliging van patiëntendossiers", schrijft het ziekenhuis in een reactie. Daarin schrijft het ook dat er aan vier andere eisen, zoals toegangscontrole, een register voor datalekken, voorlichting over privacy en goede logging, wél voldoet.

Het ziekenhuis wil onder andere software gaan inzetten om het controleren van de logs te versnellen. "Dat doen we tot nu toe handmatig en dat is tijdrovend. Daar zoeken we nu slimme software voor om het sneller en vaker te kunnen doen", schrijft directievoorzitter Carla van de Wiel. Ze vindt het 'zuur' dat het bedrag van boete nu 'niet aan patiëntenzorg kan worden besteed.'