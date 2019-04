Ict-project CBR valt miljoenen euro's duurder uit dan begroot

Een groot ict-project bij het CBR kost miljoenen euro's meer dan verwacht en loopt jaren vertraging op. Door vertragingen in het project slaat het CBR gevoelige informatie op in sterk verouderde systemen.

Dat blijkt uit onderzoek van Zembla. Het tv-programma kreeg interne documenten van het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen in handen. Volgens Zembla zou het CBR de werkelijke kosten van het project achterhouden voor het ministerie van Infrastructuur.

Het CBR startte in 2014 het ict-project 'Rijgeschiktheid aan het stuur'. Met dat project moesten medische keuringen en verklaringen voor rijgeschiktheid worden gedigitaliseerd. Dat zou in totaal zeven miljoen euro moeten kosten en in 2017 moeten worden opgeleverd. Het project is nog niet af en kost uiteindelijk naar schatting 34 miljoen euro. Eerder bleek al dat vertraging van het systeem ertoe leidde dat beroepschauffeurs vaak werkloos thuiszaten, omdat hun rijbewijs niet op tijd verlengd werd.

Door de vertraging werkt het CBR intern nog steeds met verouderde systemen. Dat zijn computers met Windows XP. Volgens het CBR zijn die computers wel air gapped en zijn ze niet op internet aangesloten. Medische dossiers van autobestuurders staan daarnaast opgeslagen in een Oracle 9-database. De verlengde ondersteuning voor Oracle 9i Release 2 eindigde in 2010. Het is niet bekend of het CBR net als veel overheidsorganisaties nog betaalt voor extra beveiligingsondersteuning. Het Bureau was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Volgens Zembla wist het CBR al in 2013 van de stijgende kosten. De minister werd daar echter pas vanaf begin 2017 van op de hoogte gesteld. Volgens een woordvoerder van het ministerie was er vóór die tijd niets bekend over de stijgende kosten.