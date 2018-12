CBR: rijden met navigatiesysteem wordt verplicht bij Nederlands rijexamen

Het rijden met navigatie wordt vanaf maart volgend jaar verplicht bij rijexamens in Nederland. Dat zegt het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen. Nu heeft elke examenauto al navigatie, maar die hoeft de examinator niet te gebruiken.

Vanaf maart volgend jaar moeten examinatoren de navigatie gebruiken, tenzij er een technische storing met het navigatiesysteem is, zo meldt De Telegraaf. Dat sluit volgens het CBR beter aan op hoe veel mensen in het dagelijks leven rondrijden. "De meeste Nederlanders hebben tenslotte navigatieapparatuur in hun auto en dan is het ook belangrijk te weten hoe je ermee om moet gaan als je op weg gaat in je voertuig", aldus een woordvoerder van het CBR.

De aanwezigheid van een navigatiesysteem is sinds 2011 verplicht in auto's waarin kandidaten examen mogen doen. CBR zegt niets over of het een ingebouwd navigatiesysteem moet zijn of dat het ook een smartphone mag zijn die dienst doet als navigatiesysteem. In de lijst met vereisten voor examenauto's heeft het CBR genoteerd dat een aanvullende snelheidsmeter die werkt via een smartphone in elk geval is toegestaan. Het gebruik van navigatie moet ook aantonen of kandidaten de aandacht goed kunnen verdelen tussen het in de gaten houden van de navigatie en het verkeer.