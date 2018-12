Google zet Drive binnenkort om in One in Nederland

Google gaat binnenkort beginnen met het omzetten van betaalde Drive-abonnementen in Google One. Klanten kunnen daarna opslagruimte gaan delen met gezinsleden, zo blijkt uit de mail die de zoekgigant heeft rondgestuurd.

Google zet de abonnementen automatisch om en geeft gebruikers geen keuze, zo blijkt uit de mail. Er verandert voor sommige klanten niet veel. "Als lid van Google One kun je rechtstreeks contact opnemen met experts als je hulp voor Google-producten en -services nodig hebt. Daarnaast kun je maar liefst vijf gezinsleden uitnodigen om je opslagabonnement mee te delen en krijg je nog leuke extraatjes op de koop toe", zo schrijft Google.

In rekenvoorbeelden geeft de zoekgigant klanten meer opslag en diverse tweakers zeggen dat ze een upgrade van opslag krijgen, maar bij anderen is dat niet het geval. De site van Google One geeft nog steeds weer dat de dienst binnenkort begint in Nederland en de mail spreekt van een termijn van enkele weken. Google presenteerde One in mei en de dienst is sinds augustus verkrijgbaar in de Verenigde Staten.