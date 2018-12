Rapport: semiopenbare groepschats WhatsApp zijn in gebruik voor kinderporno

Semiopenbare groepschats op WhatsApp zijn in onbekende mate in gebruik om kinderporno te verspreiden. Dat claimt een rapport van twee IsraŽlische non-profitorganisaties. WhatsApp erkent het probleem en suggereert dat smartphonemakers een scan in hun software moeten zetten.

Die scan zou afbeeldingen op de telefoon cryptografisch moeten matchen met bekende databases van kinderporno om zo na te gaan of de gebruiker kinderporno bekijkt in WhatsApp, schrijft Techcrunch. Door dat op de telefoon te scannen, zou WhatsApp end-to-endencryptie in zijn chatapp in stand kunnen houden om afluisteren tegen te gaan.

Het probleem ligt semiopenbare groepschats; groepsgesprekken waarvoor een uitnodiging openbaar online staat, waardoor gebruikers elkaar niet hoeven te kennen, blijkt uit het rapport. De non-profitorganisaties vonden een aantal van die groepen, die met hun namen nauwelijks verhullen dat gebruikers daarin kinderporno delen.

Het is onbekend hoe groot het probleem precies is. De organisatie vond tientallen van zulke groepen, maar weet niet hoeveel onontdekte groepen er zijn. Gebruikers komen aan de links met uitnodigingen op websites of in apps. WhatsApp leunt momenteel op algoritmes om gegevens te scannen als groepsnamen en profielfoto's, maar dat filter is niet genoeg om de nu ontdekte groepen eruit te halen.

WhatsApp heeft wel beperkende maatregelen voor groepen. Zo is het aantal leden beperkt tot maximaal 256 en het biedt geen zoekfunctie aan voor groepschats. Als WhatsApp dergelijke groepen tegenkomt, haalt het dochterbedrijf van Facebook die offline en verbant al die gebruikers van WhatsApp.