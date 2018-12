Sony brengt mobiele Lemmings-game uit

Sony heeft een mobiele versie van het klassieke spel Lemmings voor iOS en Android uitgebracht. Het spel is gratis om te spelen, maar bevat microtransacties en een energiesysteem dat spelers moet overhalen te betalen voor hernieuwde speelsessies.

De nieuwe Lemmings-game is geoptimaliseerd voor touchscreens en bevat volgens Sony Interactive Entertainment en Sad Puppy Limited 'duizenden' nieuwe levels dankzij procedureel gegenereerde content. Bij het afronden van de levels moet de speler voor de lemmingen vijandige planeten ombouwen naar prettiger omgevingen. Daarnaast kan de speler stammen van lemmingen ontdekken en aanvullen.

De gameplay lijkt sterk op die van het origineel uit 1991, maar dan wat vereenvoudigd. Het spel bevat de nodige in-app aankopen waaronder lootboxen. De bedragen voor items lopen uiteen van 0,89 euro tot maar liefst 105 euro. Daarnaast klagen veel spelers over het energiesysteem: als het energieniveau op nul komt door spelhandelingen, is er de optie om 7 dollar te betalen om weer twee uur te kunnen spelen.

De eerste versie van Lemmings verscheen in 1991 voor de Commodore Amgia, gemaakt door DMA Design en uitgegeven door Psygnosis. In 1993 nam Sony Psygnosis over en verkreeg daarmee de rechten op Lemmings.

Lemmings is per direct verkrijgbaar voor iOS en Android.