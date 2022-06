Gameklassieker Lemmings krijgt documentaire ter ere van dertigste verjaardag

Er is een documentaire in de maak over het ontstaan van Lemmings. Eind dit jaar moet die verschijnen, ter ere van het dertigjarige bestaan van de gameklassieker. In de docu komen onder andere ontwikkelaars aan het woord.

Lemmings, 1991

De documentaire krijgt de titel Lemmings 30th: Can You Dig It? en zal gaan over het ontstaan van de game. Lemmings werd oorspronkelijk ontworpen door DMA Design uit Dundee in Schotland. Diverse ex-medewerkers van die studio doen mee aan de documentaire. Daarnaast komen gamejournalisten, YouTubers en 'gamesindustrielegende' Peter Molyneux aan het woord. De documentaire zal online verschijnen.

Licentiehouder Exient is de initiatiefnemer achter de documentaire. Dat bedrijf kocht eerder de rechten over van Sony, dat op zijn beurt de rechten had verkregen via het inlijven van ontwikkelaar Psygnosis. Het spel kwam in februari 1991 voor het eerst uit voor de Amiga en werd daarna geport naar tal van andere platforms. De recentste Lemmings-game is een mobiele versie, die Sony in 2018 uitbracht voor Android en iOS. Die game wordt nu onderhouden door Exient.