Netflix maakt documentaire over eerste volledig civiele missie van SpaceX

Netflix gaat een vijfdelige documentaire uitzenden waarin de Inspiration4-missie centraal staat. Dit is de eerste ruimtemissie van SpaceX waarin een bemanning van vier burgers zonder aanwezigheid van astronauten de ruimte zal bereiken.

De documentaire heet Countdown: Inspiration4 Mission To Space. Volgens Netflix zal dit de eerste eigen documentaire zijn waarin een evenement 'in bijna real time' kan worden gevolgd. De vijf delen zullen deels voorafgaand aan de lancering worden uitgezonden en deels tijdens of na de missie. De eerste twee episodes worden op 6 september uitgezonden, waarin onder meer de training wordt gevolgd die de deelnemers van SpaceX zullen krijgen. De laatste episode zal ook de terugkeer naar de aarde en beelden vanuit de Crew Dragon bevatten. Hier is nog geen releasedatum van bekend.

De missie zal halverwege september plaatsvinden. Met een Falcon 9-raket zullen de vier inzittenden in een Crew Dragon-capsule in een baan om de aarde worden gebracht, waar ze enkele dagen zullen blijven. Ze hebben een zekere mate van vrijheid. Een van de inzittenden is Jared Isaacman. Hij is de ceo van Shift4 Payments en een ervaren piloot. Isaacman kan bepalen hoe lang de missie zal duren. Dat zei Elon Musk eerder. Hij kan beslissen over de missieparameters. De missie kan twee tot vier dagen duren, maar het zou ook langer kunnen duren.

Isaacman heeft 100 miljoen dollar gedoneerd aan het St. Jude Children’s Research Hospital en probeert nogmaals dat bedrag bij elkaar te krijgen om in totaal 200 miljoen dollar te kunnen doneren. In een eerder persbericht schreef SpaceX dat de drie overige leden werden gekozen om 'de missiepilaren van 'leiderschap, hoop, generositeit en voorspoed te vertegenwoordigen'. Hoogleraar en NASA-astronautkandidaat Sian Proctor, een medewerker van het genoemde ziekenhuis die ook kanker overwon, en een US Air Force-veteraan, zijn de drie andere deelnemers.