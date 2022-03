In dit artikel werpen we een blik op de plannen voor ruimtetoerisme van SpaceX, Virgin Galactic en Blue Origin, naar aanleiding van de SpaceX-missie Inspiration4. Ook kijken we naar de geschiedenis van ruimtetoerisme en de kritiek die er is.

Een gemiddelde astronoom of ruimtevaartliefhebber zal vast weleens hebben weggedroomd bij het idee van een reis naar een ver en schier onbereikbaar oord in ons zonnestelsel, zoals Titan of Enceladus. Cassini gaf ons zo'n vijftien jaar geleden al een korte impressie van Titan via de neergelaten Huygenssonde, die op 14 januari 2005 het oppervlak bereikte. Deze sonde gaf ons tijdens de afdaling een korte eerste impressie van de geografie. Met name de ijskoude temperaturen zouden op beide manen van Saturnus een aanzienlijke uitdaging zijn.