Blue Origin lanceert Amazon-oprichter Bezos en ruimtetoeristen van 18 en 82 jaar

Amazon-oprichter Jeff Bezos, zijn broer, de 18-jarige Nederlander Oliver Daemen en de 82-jarige luchtvaartlegende Wally Funk worden om 15.00 uur gelanceerd door ruimtevaartbedrijf Blue Origin van Bezos. Het is de eerste bemande ruimtevlucht van het bedrijf.

De vlucht zal in totaal elf minuten duren en wordt uitgezonden via een livestream op YouTube. De New Shepard-raket van Blue Origin wordt gelanceerd tot de Kármán-lijn; een hoogte van 100km boven zeeniveau. De Crew Capsule met de inzittenden wordt daar losgekoppeld van de raket, waarna ze vier minuten gewichtloosheid ervaren en de kromming van de aarde zien. De raketbooster en de capsule zullen vervolgens los van elkaar weer landen in de woestijn van Texas. De capsule met de inzittenden doet dat met behulp van parachutes.

Het is de zestiende vlucht van de New Shepard-raket van Blue Origin, maar het is voor het eerst dat er mensen aan boord zijn. Amazon-oprichter Jeff Bezos, die ook de eigenaar is van het ruimtevaartbedrijf, gaat zelf aan boord en heeft zijn broer Mark uitgenodigd.

Ook de 82-jarige Amerikaanse luchtvaartlegende Wally Funk gaat mee met de ruimtevlucht op uitnodiging van Bezos. Zij was een van de kandidaten uit het officieuze Mercury 13-programma, waarin vrouwen onderworpen werden aan dezelfde tests die NASA hanteerde voor mannelijke astronauten. Funk heeft een lange carrière in de luchtvaartindustrie en tienduizenden vluchturen.

De vierde passagier is de 18-jarige Nederlander Oliver Daemen. Hij kreeg zijn zitplekje via de veiling die Bezos organiseerde. Welk bedrag er voor het stoeltje is betaald, is niet bekendgemaakt. De anonieme winnaar van de veiling betaalde 28 miljoen dollar, maar die gaat niet mee aan boord van de eerste vlucht omdat de datum niet goed uitkwam voor de winnaar.

Jeff Bezos is de tweede miljardair die deze maand met zijn eigen ruimtevaartbedrijf een vlucht maakt. Richard Branson deed dat eerder met Virgin Galactic. Zijn bedrijf gebruikt een ruimtevliegtuig dat eerst naar een hoogte van 15km wordt gevlogen met een groter vliegtuig en vervolgens een suborbitale vlucht uitvoert. Beide bedrijven hebben als doel om ruimtereizen aan te bieden aan toeristen.

Update, 14.57 uur: De lancering is korte tijd on hold gezet om een onbekende reden. De lancering is daarmee uitgesteld tot 15.12 uur.

Update, 15.23 uur: De vlucht is succesvol verlopen en de Crew Capsule is weer veilig geland. Ook de raketbooster is volgens planning zelfstandig geland.