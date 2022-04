Jeff Bezos neemt 82-jarige luchtvaartlegende mee tijdens Blue Origin-vlucht

Amazon-oprichter Jeff Bezos neemt de Amerikaanse luchtvaartlegende Wally Funk mee tijdens de allereerste bemande vlucht van zijn eigen ruimtevaartbedrijf Blue Origin op 20 juli. De inmiddels 82-jarige Funk wordt hierdoor de oudste persoon in de ruimte.

Bezos maakte het nieuws zelf bekend via Instagram. "In 1961 was Wally Funk één van de beste kandidaten uit de testgroep Mercury 13. Ondanks dat deze vrouwen hun training vervolledigden, kregen ze nooit de kans om naar de ruimte te gaan", klinkt het. "We zijn blij dat je met ons mee zal vliegen op 20 juli, Wally."

Wally Funk is geen onbekende in de Amerikaanse luchtvaart. Ze maakte deel uit van Mercury 13, een officieuze testgroep uit 1961 die bestond uit dertien Amerikaanse vrouwen die aan dezelfde toenmalige fysieke testen werden onderworpen als de mannelijke astronauten van NASA. In 1971 werd ze de eerste vrouwelijke vliegtuiginspecteur die in dienst werd genomen bij de Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration. In 1974 werd ze de eerste vrouwelijke inspecteur van luchtvaartoperaties bij de National Transportation Safety Board.

Begin vorige maand maakte Bezos bekend dat zowel hij als zijn broer Mark zullen plaatsnemen in de eerste bemande vlucht van zijn eigen ruimtevaartbedrijf Blue Origin met de New Shepard-raket. Die moet op 20 juli lanceren. Er werd ook een zitplaats geveild. Op 12 juni kocht een voorlopig anonieme bieder die zitplaats voor 28 miljoen dollar.