Gerucht: Amazon overwoog meerdere Alexa-wearables te maken voor kinderen

Amazon overwoog medio 2019 meerdere wearables te maken gericht op 4- tot 12-jarige kinderen. In ieder geval één wearable zou spraakbesturing via Alexa krijgen en de kinderen toegang geven tot op kinderen gefocuste content. Ook konden ouders met hun kinderen praten via de wearable.

Dit apparaat heette volgens Bloomberg Seeker en zou met gps geleverd worden. Om wat voor apparaat het zou gaan, was nog niet duidelijk. Er wordt gesproken over een armband, een sleutelhanger of een clip. Bloomberg zegt de roadmap voor 2020 te hebben ingezien, die zou dateren uit medio 2019. In deze roadmap zouden de Alexa-wearables vermeld staan. Het is niet duidelijk of Amazon verder is gegaan met het project.

Seeker had zo'n 99 dollar moeten kosten en via draadloze verbindingen werken. Kopers zouden een jaar lang toegang krijgen tot Amazons Kids+-abonnement, waarbij kinderen toegang krijgen tot boeken, films, series, apps en spellen. Ouders zouden hun kinderen kunnen volgen met Seeker en ook met ze kunnen communiceren.

Volgens de plannen werkte Amazon twee jaar terug aan meerdere apparaten voor kinderen. Zo zou het bedrijf werken aan een karaokemicrofoon met Alexa-ondersteuning die Jackson heette. Dit apparaat had op Prime Day moeten verschijnen, maar afgelopen juni kondigde Amazon dit apparaat niet aan. Ook zou Amazon samen met Disney aan een Magic Band werken. Dit apparaat zou dit jaar nog verschijnen. Disney en Amazon wilden niet reageren op het Bloomberg-artikel.