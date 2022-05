Battlefield 2042-spelers kunnen AI-soldaten niet weren in modus voor 128 spelers

Battlefield 2042-bezitters krijgen geen opt-out om te voorkomen dat ze in rondes terechtkomen met computergestuurde spelers. Het gaat hier om de All-Out Warfare-modus, waarin het draait om gevechten voor maximaal 128 spelers.

Op een pagina met vragen en antwoorden over Battlefield 2042 laat uitgever Electronic Arts weten dat een dergelijke opt-out niet aanwezig zal zijn. AI-spelers worden gebruikt om de servers te vullen, maar er is wel een maximum gesteld aan het aantal computergestuurde mede- en tegenstanders die zullen meedoen in een multiplayerronde. EA noemt geen exacte aantallen, maar zegt dat spelers over het algemeen niet meer AI-spelers dan menselijke spelers zullen tegenkomen, tenzij de ronde nog gevuld moet worden of de server bijna leeg is.

Spelers zullen altijd prioriteit krijgen voor de AI. Dat betekent bijvoorbeeld dat als er 120 spelers van vlees en bloed aanwezig zijn, er acht AI-spelers worden toegevoegd om eraan bij te dragen de twee teams gelijk te houden. Als een speler de ronde verlaat, zal een andere AI-speler tijdelijk dit gat opvullen, tot er een nieuwe speler bijkomt.

EA zegt dat de bots bijdragen aan de bestendiging van de chaos van All-Out Warfare en het voorkomen van problemen met de matchmaking. Bots zijn overigens ook beschikbaar in de aanwezige solomodus, maar Battlefield 2042 blijft ook dan een online game. Een offline-modus is dus niet aan de orde.

De uitgever zegt verder dat het veel vragen heeft gekregen over crossplay. EA zegt dat dit een functie is waar het naar kijkt om in te bouwen in en te testen voor Battlefield 2042. Specifiek daarvoor heeft het bedrijf de Technical Playtest verschoven naar een onbepaald moment later in deze zomer. Dat maakt dat crossplay ook onderdeel van die test zal zijn. Er zullen slechts een paar duizend participanten mee kunnen doen. Deze test zal nog geen volledige ervaring bieden en is puur bedoeld om een aantal features te testen, waarbij het draait om de technische prestaties. Deelname aan deze test lijkt niet te verlopen via aanmeldingen; EA zegt dat het zelf spelers zal benaderen.

In de technische speeltest zal er op de pc, Xbox Series S en X en de PlayStation 5 worden gespeeld om de crossplayfunctionaliteit tussen deze platforms te testen. Uiteindelijk krijgen zowel pc- als consolespelers de mogelijkheid om te voorkomen dat ze met elkaar moeten spelen. Dat kan het speelveld wat meer gelijk maken, omdat pc-spelers wel eens een competitief voordeel kunnen hebben. Tegelijkertijd zijn er bij bijvoorbeeld een game als Call of Duty: Warzone veel klachten over cheaters onder pc-spelers; consolegamers kunnen zich daar in Battlefield 2042 dus waarschijnlijk van afsluiten. Er zal volgens EA ook crossplay tussen de Xbox One en de PlayStation 4 komen.

Battlefield 2042 zal op 22 oktober verschijnen. De eerste beelden verschenen een maand geleden. De basis van de game is de All Out Warfare-modus met 128 spelers. Hieronder vallen spelmodi als Conquest en Breakthrough. De shooter van ontwikkelaar Dice zal geen battleroyale bevatten en krijgt naast All Out Warfare ook nog een tweede en derde pijler. Tweakers schreef eerder een preview van Battlefield 2042.