Titel Battlefield 2042 Platform Windows, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One Ontwikkelaar DICE, DICE LA, Criterion, EA Gothenborg Uitgever Electronic Arts Releasedatum 22 oktober 2021

Zoals bekend is dit het tweede jaar dat de E3-gamesbeurs niet in fysieke vorm plaatsvindt. Alle grote partijen hebben wel hun shows en aankondigingen, maar er zijn geen volle zalen met fans en er is geen beursvloer met megalomane videoschermen die bombastische trailers over het aanwezige publiek uitstorten. Dat alles ook dit jaar anders is, is niet in alle opzichten een nadeel - denk aan onze trommelvliezen - maar soms merk je de verschillen ineens heel erg. Zo'n moment kwam toen wij vorige week een eerste kennismaking hadden met de nieuwste Battlefield-game. Terwijl de geluiden van de trailer door onze headset knalden, betrapten we onszelf erop dat we de grote zaal, het grote scherm en het veel te harde geluid van de E3-shows wel misten. Battlefield 2042 had zo'n podium absoluut verdiend.

Inderdaad, de volgende Battlefield speelt zich af in de nabije toekomst en heet Battlefield 2042, wat uiteraard een knipoog is naar de eerder verschenen games Battlefield 2142 en Battlefield 1942. In 2042 is de wereld veranderd. Een serie natuurrampen heeft allerlei humanitaire rampen teweeg gebracht en voor een niet eerder geziene migrantenstroom gezorgd. De grootmachten van de wereld hebben in reactie hun grenzen potdicht gegooid. Zo ontstonden de 'No Pats', strijders zonder thuisland, die zich per gelegenheid aansluiten bij Rusland of de Verenigde Staten terwijl ze voorop lopen in een wereldwijde oorlog. De No Pats hopen voet tussen de deur te krijgen bij de grootmachten, zodat ze een stoel aan tafel hebben als het restant van de wereld wordt herverdeeld wanneer de oorlog eenmaal is afgelopen.

Die setting is precies dat: een setting. Het is in theorie best mogelijk dat Electronic Arts en DICE er gewoon nog niets over hebben gezegd, maar het lijkt er sterk op dat Battlefield 2042 geen singleplayer-modus zal bevatten. In plaats daarvan zal de setting veranderen per seizoen, waarbij spelers Battle Passes kunnen verdienen en/of kopen voor elk nieuw seizoen. Zo kan er sprake zijn van een bepaald narratief in de manier waarop de setting, de maps en de partijen veranderen, maar er lijkt geen klassieke singleplayer-modus aanwezig te zijn. De woorden van de ontwikkelaars lijken dat ook te onderschrijven. Alle sprekers die we tijdens de presentatie voorbij zagen komen, legden de nadruk op hoe DICE een multiplayer-studio is en hoe multiplayer aan de basis staat van alles wat ze doen. De studio - en de diverse studio’s die meewerken aan Battlefield 2042 - wedden nadrukkelijk op eén paard, in de hoop dat juist dat paard de beste kans op succes biedt.

Geen battle royale

Als je alles inzet op traditionele multiplayer, valt er nog een ander - zeer populair - subgenre buiten de boot. Battlefield 2042 zal ook geen battleroyalemodus bevatten. Battlefield V beschikt over Firestorm en probeerde dus wel mee te liften op de hype, maar met Batlefield 2042 laat DICE dat subgenre voor wat het is. Eigenlijk is dat ook wel logisch. Met grote spelers als Fortnite en Apex Legends en, meer in het segment waarin Battlefield opereert, Call of Duty Warzone, kun je je afvragen of het nog wel nut heeft om koste wat het kost een battleroyalemodus in je game op te nemen. EA en DICE hebben kennelijk geconcludeerd dat het zeker geen must is, en hun nieuwe shooter heeft dus geen battleroyalemodus.

Geen singleplayer, geen battle royale, wat blijft er dan nog over? Welnu: vooral een heleboel multiplayer-actie de op verschillende manieren plaatsvindt. Battlefield 2042 zal drie pijlers kennen, waarvan we er nu één uitgebreid hebben gezien. Van een andere weten we de naam en heel schematisch wat de bedoeling is en van de laatste pijler weten amper iets, behalve dat hij op 22 juli tijdens EA Play zal worden onthuld en dat het een spelonderdeel zal zijn dat ‘oudgediende fans’ van Battlefield zal bekoren. Dat biedt ruimte voor speculatie, met als voorname kanshebber: de multiplayer van Battlefield 1942, maar dan in de engine van Battlefield 2042. Die eerstgenoemde game viert bijna zijn twintigste verjaardag, dus een ode aan ‘BF1942’ zou niet gek zijn. Maar goed, dat is dus speculatie. Over de tweede pijler weten we dat hij Hazard Zone heet en dat het hierbij draait om kleinschalige gevechten tussen squads. Daar moet veel meer tactiek bij komen kijken dan in de ‘grote’ multiplayer waarin chaos het vaak zal winnen van tactiek. Van die grote multiplayer, die DICE ‘All Out Warfare’ noemt, hebben we behoorlijk wat gezien en gehoord, maar natuurlijk ook nog niet alles. Wat we er wel van hebben gezien, oogt gelukkig al behoorlijk veelbelovend.